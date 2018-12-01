"Стоук" не собирается продавать Джека Батленда в январе

Джек Батленд "Стоук" готов блокировать любые предложения насчет голкипера Джека Батленда в зимнее трансферное окно.

По итогам прошлого сезона "гончары" вылетели в Чемпионшип, и Батленд не делал секрета из своего желания перейти в какой-нибудь большой клуб высшего дивизиона, переживая за свое место в сборной Англии.

Тогда как раз образовались вакансии первого номера в "Ливерпуле" и "Челси", однако эти клубы предпочли Джеку других голкиперов. Впоследствии Батленд даже уволил своего агента, который не смог организовать для него переход на повышение, и с недавних пор сотрудничает с влиятельным Полом Стретфордом, также представляющим интересы Уэйна Руни.

Тем не менее, этот сезон 25-летнему Батленду придется доиграть в Чемпионшипе. "Стоук" ведет отчаянную борьбу за возвращение в Премьер-Лигу и совершенно не помышляет о продаже своего основного голкипера.

По информации The Telegraph, лишь предложение свыше 50 миллионов фунтов может заставить "Стоук" задуматься о расставании с Джеком посреди сезона.

Добавим, что в данный момент "гончары" располагаются только на 12-й позиции в Чемпионшипе, находясь в пяти очках от зоны вылета.


Метки Батленд, Стоук

Автор mihajlo   

Дата 01.12.2018 17:00

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  1. didier-11 01.12.2018 17:28 # didier-11
    Владельцы конченые ебанаты , угробили клуб, доверив его физрукам на хуеву тучу лет

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