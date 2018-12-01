"Стоук" не собирается продавать Джека Батленда в январе

"Стоук" готов блокировать любые предложения насчет голкипера Джека Батленда в зимнее трансферное окно.

По итогам прошлого сезона "гончары" вылетели в Чемпионшип, и Батленд не делал секрета из своего желания перейти в какой-нибудь большой клуб высшего дивизиона, переживая за свое место в сборной Англии.



Тогда как раз образовались вакансии первого номера в "Ливерпуле" и "Челси", однако эти клубы предпочли Джеку других голкиперов. Впоследствии Батленд даже уволил своего агента, который не смог организовать для него переход на повышение, и с недавних пор сотрудничает с влиятельным Полом Стретфордом, также представляющим интересы Уэйна Руни.



Тем не менее, этот сезон 25-летнему Батленду придется доиграть в Чемпионшипе. "Стоук" ведет отчаянную борьбу за возвращение в Премьер-Лигу и совершенно не помышляет о продаже своего основного голкипера.



По информации The Telegraph, лишь предложение свыше 50 миллионов фунтов может заставить "Стоук" задуматься о расставании с Джеком посреди сезона.



Добавим, что в данный момент "гончары" располагаются только на 12-й позиции в Чемпионшипе, находясь в пяти очках от зоны вылета.