Салах хочет прервать бестрофейную серию "Ливерпуля"

Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах заявил, что в этом году отдает приоритет трофеям, а не индивидуальным достижениям.

Салах выдающимся образом отыграл свой дебютный сезон за мерсисайдский клуб, забив 44 гола. Мохамед вместе с "Ливерпулем" вплотную подобрался к трофею, но уступил "Реалу" в финале Лиги Чемпионов.



В этом сезоне 26-летний египтянин отличился уже девять раз, а если в дерби против "Эвертона" оформит дубль, то обновит рекорд "Ливерпуля" по скорейшему достижению своих первых 50 голов в чемпионате.



Однако индивидуальные рекорды больше не важны для Мохамеда. Теперь экс-игрок "Челси" хочет приложить руку к трофеям.



"Моей целью в прошлом сезоне было не только побить рекорд результативности, но и выиграть что-нибудь с клубом. Мы были очень близки к этому, добравшись до финала Лиги Чемпионов, но таков футбол, и результат не изменить".



"На сей раз я не могу сказать, что ставлю перед собой какие-то индивидуальные цели. Моя цель теперь — выиграть что-нибудь для клуба. Это имело бы громадное значение для нас как для команды и игроков".



"Город и болельщики тоже мечтают об этом. Думаю, в этом сезоне мы сможем чего-нибудь добиться вместе", — сообщил Салах Sky Sports.