Эмери помог "Тоттенхэму" подписать Орье и Моуру

Наставник "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино признался, что главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери помог "шпорам" осуществить два трансфера.

Перед воскресным дерби Северного Лондона Почеттино рассказал, что Эмери является его большим другом, еще со времен работы их обоих в Испании. В 2012 году Унаи даже рекомендовал "Валенсии" назначить своим преемником Маурисио, но тот сохранил верность "Эспаньолу".



Однако Почеттино и Эмери связывают не только дружеские, но и деловые отношения. Перед стартом прошлого сезона, Маурисио получил рекомендации относительно защитника Сержа Орье и вингера Лукаса Моуры от Эмери, который тогда возглавлял ПСЖ. Впоследствии оба игрока перебрались в "Тоттенхэм".



"Да, он всегда оказывал содействие... Я помню, когда мы играли против его ПСЖ в США, Орландо. Он очень высоко отзывался о Лукасе и Серже".



"Я поддерживал с ним контакт все это время — да, по футбольным делам. В конце концов 99.9 процентов нашей жизни — это футбол, независимо от того, работает он в Париже или в каком-либо другом клубе".



"Иногда он спрашивает меня насчет некоторых игроков, некоторых команд, и мы делаем то же самое. Между моим тренерским штабом и его тренерским штабом очень хорошие отношения", — цитирует Почеттино Evening Standard.