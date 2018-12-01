Рюдигер не видит повода для паники после поражения от "Тоттенхэма"

Защитник "Челси" Антонио Рюдигер заявил, что не видит повода для паники в сокрушительном поражении от "Тоттенхэма" в прошлый уикенд.

Неделю назад "шпоры" убедительно доказали свое превосходство над "синими", одержав победу со счетом 3:1. Таким образом, команда Маурицио Сарри потерпела свое первое поражение в этом сезоне с учетом всех соревнований.



Теперь Рюдигер надеется на реакцию "Челси" в воскресном дерби против "Фулхэма", однако Антонио не считает необходимым паниковать и кардинально менять стиль команды.



"Сложно сказать, что пошло не так, потому что иногда один-два игрока бывают не в форме, но тогда это случилось со всей командой. Это было немного странно. Сложно найти этому объяснение, но когда играешь подобным образом, поражение выглядит заслуженным".



"Я могу назвать много всяких вещей, но в конце концов это просто оправдания. Я лишь могу сказать, что мы должны видеть в этом результате очень большой и жесткий урок. Нужно двигаться дальше с учетом этого".



"Нам нужно реабилитироваться. Это очевидно. Мы должны отреагировать".



"Мы проиграли этот матч, но разве теперь нужно ставить все под сомнение? Я так не думаю".



"После поражения ты всегда хочешь реабилитироваться. Это не конец света. Заканчивается ноябрь и начинается декабрь — разве кто-нибудь всерьез думал, что мы ни разу не проиграем к этому моменту?"



"Конечно, мы проиграли в очень, очень плохой манере, но жизнь на этом не заканчивается. Мы должны смотреть вперед и продолжать делать то, что мы умеем делать лучшего всего".



"Матч с "Фулхэмом" — это локальное дерби, оно очень важно для фанатов и для меня. Это мой первый такой опыт. Я к каждому матчу серьезно готовлюсь и настраиваюсь, стараясь победить, особенно это касается дерби", — сообщил Рюдигер Sky Sports.