Невилл: "Юнайтед" вынужден переплачивать, удерживая своих звезд"

Эксперт Sky Sports Гари Невилл считает, что "Манчестер Юнайтед" уже не обладает прежней привлекательностью и теперь может удерживать своих звезд только деньгами, изрядно переплачивая.

На текущей неделе "красные дьяволы" были вынуждены воспользоваться своей опцией по продлению контракта Давида Де Хеа на 12 месяцев. От новой же сделки со своим первым номером "Юнайтед" по-прежнему далек.



По слухам, Де Хеа требует себе зарплату на уровне одноклубника Алексиса Санчеса. Есть затруднения у "дьяволов" с продлением сотрудничества и с некоторыми другими игроками, включая нападающего Антони Мартиаля, и Невилл видит в этом плохой знак.



"Манчестер Юнайтед" выглядит клубом, который вынужден переплачивать, чтобы удерживать игроков, потому что они не находятся в позиции силы, они позволяют игрокам приближаться к истечению своих контрактов".



"Это постоянно происходит, как ушел сэр Алекс Фергюсон. Мы наблюдали это с Уэйном Руни, Аднаном Янузаем, Давидом Де Хеа раньше, Антони Мартиалем".



"Игрокам позволяют приближаться к истечению своих контрактов, потому что клуб не находится в позиции силы, и затем им приходится переплачивать".



"Не поймите меня неправильно, другие клубы тоже платят зарплаты, но в целом они находятся в сильном положении и могу сказать: "Нет проблем, тогда мы продадим тебя и пригласим другого игрока в эту команду, они уже выстроились в очередь, чтобы играть за нас". И в этом проблема "Манчестер Юнайтед" в настоящий момент времени".



"Они утратили свою мощь и теперь вынуждены торговаться, переплачивать и вести тяжелые переговоры с собственными игроками. Это слегка настораживает, но позитивный момент в том, что Давид Де Хеа, как кажется, все-так подпишет новый контракт", — цитирует Невилла Daily Mirror.