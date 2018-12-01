Матип пока не помышляет об уходе из "Ливерпуля"

Защитник "Ливерпуля" Жоэль Матип заявил, что не задумывается о смене клуба и готов терпеливо ждать своего шанса.

В этом сезоне Матип проигрывает конкуренцию на своей позиции Виргилу Ван Дейку, Деяну Ловрену и Джо Гомесу, выходя в стартовом составе лишь на три из 18 матчей "красных" с учетом всех соревнований.



Казалось бы, дефицит игрового времени может навести 27-летнего камерунца на мысли о смене клуба, однако Матип будет готов задуматься о своем будущем не раньше окончания сезона, когда у него останется только 12 месяцев по контракту.



"Сейчас я сосредоточен на сезоне с "Ливерпулем", и ничего другого у меня нет на уме. Все остальное только отвлекает".



"Я должен запастись терпением, ожидая своего шанса. Я должен упорно работать. Такова жизнь игрока. Я стараюсь находиться в максимально хорошей форме и быть готовым, если понадоблюсь", — сообщил Матип Evening Standard.