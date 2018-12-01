Моуриньо "сбит с столку" слабой игрой МЮ в начале матчей

Жозе Моуриньо Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо признался, что он по-прежнему "сбит с толку", почему его команда так слабо начинает свои матчи.

В этом сезоне для "красных дьяволов" вошло в привычку добавлять после перерыва. "Юнайтед" спас немало матчей, забивая в концовке. Так было и против "Янг Бойз" посреди недели, когда Маруан Феллайни отличился уже в компенсированное время.

Моуриньо озадачен тем, что его команда не может провести на стабильно высоком уровне весь матч целиком, хотя неоднократно озвучивал свою проблемы и игрокам, и на публику. Найти решение Жозе пока не удалось.

"Некоторые матчи мы начинаем не так активно, эмоционально и агрессивно, как мне бы того хотелось. В других матчах — как, например, против "Янг Бойз" — мы начинаем так, что у меня появляется мысль: а как бы закончился матч, если бы после 10 первых минут мы повели 2:0".

"Иногда это происходит из-за недостаточной эффективности. Мы не забиваем после своих моментов и не можем направить игру в подходящее русло. "Янг Бойз" не оборонялся бы так отчаянно, если бы дважды пропустил в первые 10 минут".

"В других случаях это связано с нашим отношением к матчу, и это немного сбивает с толку, потому что вся наша работа направлена на мощный старт и активную и агрессивную игру с самого начала", — цитирует Моуриньо Daily Mirror.


Метки Манчестер Юнайтед, Моуриньо

Автор mihajlo   

Дата 01.12.2018 11:00

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  1. otegenov 01.12.2018 11:37 # otegenov
    Гнать нужно такого тренера, и прилгасить Лорана Блана

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  2. akadam 01.12.2018 11:15 # akadam
    Допинг на полчаса пораньше надо принимать.

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