Китсон рассказал, кто на самом деле виноват в страшной травме Рэмси

Аарон Рэмси Бывший игрок "Стоука" Дейв Китсон считает, что в страшной травме, которую полузащитник "Арсенала" Аарон Рэмси получил ранее в своей карьере, виноват тренер Тони Пьюлис, испытывавший ненависть к Арсену Венгеру.

В феврале 2010 года дальнейшая карьера Рэмси оказалась по угрозой после того, защитник "гончаров" Райан Шаукросс сломал правую ногу Аарона в матче Премьер-Лиги на "Британии".

Однако Китсон, завершивший игровую карьеру четыре года назад, винит в этой травме вовсе не Шаукросса, а Пьюлиса, который всячески настраивал футболистов "Стоука" быть жестокими с "Арсеналом".

"Тони Пьюлис презирал босса "Арсенала" Арсена Венгера. Я никогда не видел тренера, который бы так отчаянно хотел выиграть футбольный матч, как всю неделю перед встречей с "Арсеналом". Это выходило из под контроля".

"Посыл на тот самый матч сводился к следующему: "Парни, не забывайте быть агрессивными в единоборствах, доминируйте над своим оппонентом".

"Та травма стала следствием нашей подготовки к матчу. Находясь на скамейке запасных, я слышал звук перелома. И слышал крик", — пишет Китсон в своей колонке в The Sun.


Метки Арсенал, Китсон, Пьюлис, Рэмси, Стоук, травмы

Автор mihajlo   

Дата 01.12.2018 10:00

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  1. shakur 01.12.2018 10:26 # shakur
    Помню, тогда на фапле все переживали за Шоукроса, что он не сможет выйти на топ уровень из-за пережитого, так и случилось. Чёртов Рэмси

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  2. vertigo-92 01.12.2018 10:04 # vertigo-92
    Михажло, короче

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