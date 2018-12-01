Китсон рассказал, кто на самом деле виноват в страшной травме Рэмси
Бывший игрок "Стоука" Дейв Китсон считает, что в страшной травме, которую полузащитник "Арсенала" Аарон Рэмси получил ранее в своей карьере, виноват тренер Тони Пьюлис, испытывавший ненависть к Арсену Венгеру.
В феврале 2010 года дальнейшая карьера Рэмси оказалась по угрозой после того, защитник "гончаров" Райан Шаукросс сломал правую ногу Аарона в матче Премьер-Лиги на "Британии".
Однако Китсон, завершивший игровую карьеру четыре года назад, винит в этой травме вовсе не Шаукросса, а Пьюлиса, который всячески настраивал футболистов "Стоука" быть жестокими с "Арсеналом".
"Тони Пьюлис презирал босса "Арсенала" Арсена Венгера. Я никогда не видел тренера, который бы так отчаянно хотел выиграть футбольный матч, как всю неделю перед встречей с "Арсеналом". Это выходило из под контроля".
"Посыл на тот самый матч сводился к следующему: "Парни, не забывайте быть агрессивными в единоборствах, доминируйте над своим оппонентом".
"Та травма стала следствием нашей подготовки к матчу. Находясь на скамейке запасных, я слышал звук перелома. И слышал крик", — пишет Китсон в своей колонке в The Sun.
01.12.2018 10:00
Просмотров: 1054
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Помню, тогда на фапле все переживали за Шоукроса, что он не сможет выйти на топ уровень из-за пережитого, так и случилось. Чёртов Рэмси
(ответить)
Михажло, короче
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий