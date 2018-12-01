Хадсон-Одои требует гарантий игрового времени от "Челси"

Юный нападающий "Челси" Каллум Хадсон-Одои требует гарантий игрового времени, прежде чем подпишет новый контракт с родным клубом.

Хадсон-Одои находится в системе лондонского клуба с 2007 года, в минувший четверг против ПАОКа в Лиге Европы отметившись своим дебютным голом за "синих".



Как стало известно The Guardian, еще минувшим летом "Челси" предложил своему воспитаннику новый контракт на пять лет вместо того, что истекает в конце следующего сезона. Однако Каллум до сих не согласился связать свое будущее с "синими", что привлекло внимание ряда целого клубов из Премьер-Лиги, Германии и Испании.



Игроку юношеской сборной Англии (U-19) нужны гарантии того, что в обозримом будущем его практика на "Стэмфорд Бридж" увеличится. Пока же Каллум даже не попадал в заявку "Челси" на матчи Премьер-Лиги в этом сезоне.



В данный момент Хадсон-Одои отчаянно не хватает игровой практики, потому что он тренируется с первой командой и перестал выступать за команду своей возрастной группы, приняв участие лишь в пяти матчах резерва.



Независимо от ситуации с новым контрактом, "Челси" будет готов рассмотреть предложения насчет аренды своего юниора на вторую половину сезона. При этом сам Хадсон-Одои не желает опускаться на уровень Чемпионшипа.