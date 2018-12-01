Хадсон-Одои требует гарантий игрового времени от "Челси"

Каллум Хадсон-Одои Юный нападающий "Челси" Каллум Хадсон-Одои требует гарантий игрового времени, прежде чем подпишет новый контракт с родным клубом.

Хадсон-Одои находится в системе лондонского клуба с 2007 года, в минувший четверг против ПАОКа в Лиге Европы отметившись своим дебютным голом за "синих".

Как стало известно The Guardian, еще минувшим летом "Челси" предложил своему воспитаннику новый контракт на пять лет вместо того, что истекает в конце следующего сезона. Однако Каллум до сих не согласился связать свое будущее с "синими", что привлекло внимание ряда целого клубов из Премьер-Лиги, Германии и Испании.

Игроку юношеской сборной Англии (U-19) нужны гарантии того, что в обозримом будущем его практика на "Стэмфорд Бридж" увеличится. Пока же Каллум даже не попадал в заявку "Челси" на матчи Премьер-Лиги в этом сезоне.

В данный момент Хадсон-Одои отчаянно не хватает игровой практики, потому что он тренируется с первой командой и перестал выступать за команду своей возрастной группы, приняв участие лишь в пяти матчах резерва.

Независимо от ситуации с новым контрактом, "Челси" будет готов рассмотреть предложения насчет аренды своего юниора на вторую половину сезона. При этом сам Хадсон-Одои не желает опускаться на уровень Чемпионшипа.


Метки контракты, Хадсон-Одои, Челси

Автор mihajlo   

Дата 01.12.2018 09:00

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  1. ganinilyha 01.12.2018 10:52 # ganinilyha
    Вместе с Лофтус-Чиком и Кристенсеном в основу.

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  2. chebrec 01.12.2018 10:12 # chebrec
    Прощай

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  3. rap-woiska 01.12.2018 10:08 # rap-woiska
    гарантии будут если чолси вне 4ки закончит

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  4. stamford-bridge 01.12.2018 09:49 # stamford-bridge
    а ты сначала предоставь гарантии того, что ты не очередной чух типа Мусонды

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  5. blackdreamer 01.12.2018 09:21 # blackdreamer
    не надо , там есть топ 2 бревна апл

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