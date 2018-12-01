14-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей субботы

В субботу 1 декабря шестью поединками продолжится 14-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.





КРИСТАЛ ПЭЛАС — БЕРНЛИ 18:00



"Кристал Пэлас" преодолел сложнейший отрезок, в четырех последних матчах сыграв с "Арсеналом", "Челси", "Тоттенхэмом", "Манчестер Юнайтед" и набрав два очка. Вообще, "орлы" уже восемь поединков кряду в Премьер-Лиге не знают побед, а в пяти из них даже не смогли забить. Плохи дела и у "Бернли", который на данной стадии прошлого сезона имел на 13 очков больше, чем имеет сейчас (9). У "бордовых" есть собственная серия без побед в Премьер-Лиге, которая насчитывает уже шесть матчей. В 12 последних выездах на "Селхерст Парк" в рамках чемпионата "Бернли" выиграл лишь однажды.



В лазарете "Кристал Пэлас" остается нападающий Кристиан Бентеке, но Скотт Данн и Коннор Уикхэм уже вернулись после длительного отсутствия.



"Бернли" приветствует возвращение в строй Джеймса Тарковски и Йохана Берг Гудмундссона. Ник Поуп, Стивен Уорд и Робби Брэйди вне игры, но их выздоровление не за горами.



ХАДДЕРСФИЛД — БРАЙТОН 18:00



Побывав на дне Премьер-Лиги по ходу этого сезона, в последние недели "Хаддерсфилд" совершил мощный рывок и набрал семь очков из девяти возможных. Тем не менее, зона вылета по-прежнему близка, и "терьеры" не могут расслабляться. "Брайтон" находится пятью баллами выше в таблице, но по-прежнему не может нащупать свою игру на выезде — только одна победа в 20 последних матчах Премьер-Лиги за пределами своего стадиона. "Хаддерсфилд" потерпел лишь одно поражение в 10 последних домашних встречах с "ласточкам" в рамках чемпионата, выиграв пять раз.



"Хаддерсфилд" устроит фитнес-тест для Теренса Конголо и Лорана Депуатра. Крис Леве никак не успевает залечить плечо в срок.



Рекордное приобретение "Брайтона" Алиреза Джаханбакш остается в лазарете с травмой задней поверхности бедра. Также не сыграет Дейл Стивенс.



ЛЕСТЕР — УОТФОРД 18:00



Если отбросить победу в серии пенальти над "Саутгемптоном" в рамках Кубка Лиги, то в Премьер-Лиге "Лестер" не может выиграть дома уже более двух месяцев — с 22 сентября. "Уотфорд", имеющий в своем активе на два очка больше "лис", может испытывать чувство несправедливости после поражения 0:3 от "Ливерпуля" в прошлом туре — "шершни" были не настолько хуже. "Уотфорд" выиграл все четыре первых матча в этом сезоне Премьер-Лиги, но в девяти последующих одержал только две победы. "Лестер" выиграл все четыре последних встречи с "шершнями" на "Кинг Пауэр" в рамках чемпионата.



Нападающий "Лестера" Джейми Варди полностью решил проблемы с пахом. Висенте Иборра залечил колено, но Харри Магуайр пока не готов.



Свой первый матч за "Уотфорд" с января может провести полузащитник Том Клеверли. В списке потерь значатся Хосе Холебас, Себастьян Предль и Дарил Янмат.



МАНЧЕСТЕР СИТИ — БОРНМУТ 18:00 Онлайн-трансляция



"Борнмут" переживает худшую серию в сезоне, проиграв три последних матча в Премьер-Лиге. Правда, два из них случились против "Манчестер Юнайтед" и "Арсенала". Теперь "вишенок" ждет еще одно испытание большой командой. "Манчестер Сити" посреди недели провел тяжелейший поединок Лиги Чемпионов против "Лиона", поэтому у "горожане" могут быть некоторые проблемы со свежестью. "Сити" выиграл все шесть последних встреч с "Борнмутом" в Премьер-Лиге с общим счетом 21:2.



"Сити" предстоит оценить состояние Бернарду Силвы, Илкая Гюндогана и Габриэля Жезуса, которые не ездил во Францию. Клаудио Браво, Бенжамен Менди и Кевин Де Брюйне травмированы.



Полузащитник "Борнмута" Джефферсон Лерма дисквалифицирован на этот матч из-за перебора желтых карточек. Дэн Гослинг под вопросом из-за проблем с коленом.



НЬЮКАСЛ — ВЕСТ ХЭМ 18:00



В начале ноября "Ньюкасл" располагался в зоне вылета и все еще находился в поисках своей первой победы в сезоне, но Рафаэль Бенитес продолжал уверенно говорить, что его клуб не вылетит из Премьер-Лиги. Затем последовали три победы из трех возможных, которые распространили эту уверенность и на других. "Вест Хэм" выиграл лишь один из шести последних матчей чемпионата и никак не может наладить игру в обороне, только однажды сохранив свои ворота на замке в 14 последних поединках Премьер-Лиги. "Молотобойцы" выиграли лишь однажды в 14 последних выездах к "сорокам" на протяжении 20 последних лет.



После травм из лазарета "Ньюкасла" могут вернуться Джамаал Ласселлс и Йосинори Муто, но Пол Даммет по-прежнему отсутствует с мышечным повреждением.



Нападающий "Вест Хэма" Марко Арнаутович готов выйти с первых минут, несмотря на возникшие неделю назад проблемы с бедром. Джек Уилшир и Энди Кэрролл вернулись после травм, Роберт Снодграсс — после дисквалификации. Уинстон Рид, Райан Фредерикс, Карлос Санчес, Мануэль Лансини и Андрей Ярмоленко команде не помогут.



САУТГЕМПТОН — МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 20:30 Онлайн-трансляция



"Саутгемптон" не выигрывает дома с апреля, опустившись в зону вылета после поражения от "Фулхэма". Если "Манчестер Юнайтед" не сможет стать хорошим раздражителем для "святых", Марку Хьюзу будет сложно сохранить свою работу. Посреди недели "красные дьяволы" оформили выход в плей-офф Лиги Чемпионов, но их игра по-прежнему неубедительна, а разница мячей в Премьер-Лиге остается отрицательной. В 10 последних выездах на "Сент Мэри" с учетом всех соревнований "Юнайтед" ни разу не уступил, одержав восемь побед.



Нападающий "Юнайтед" Алексис Санчес рискует уже не сыграть в остатке календарного года из-за травмы задней поверхности бедра. Виктор Линделеф также отсутствует. Маркос Рохо и Маттео Дармиан под вопросом, но Диогу Далот готов к своему дебюту в Премьер-Лиге.



Нападающий "Саутгемптона" Данни Ингс пропустит третий матч кряду из-за травмы задней поверхности бедра. У Райана Бертрана проблемы со спиной.