Моуриньо: "Юнайтед" стало сложнее покупать игроков топ-уровня"

Наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо заявил, что его клубу стало сложнее покупать игроков топ-уровня.

Только шесть побед в 13 первых матчах нового сезона Премьер-Лиги свидетельствуют, что "красные дьяволы" по-прежнему нуждаются в усилении, которое они толком не смогли получить летом.



Однако Моуриньо просит не сравнивать эту ситуацию с прошлыми годами, когда "Юнайтед" мог с легкостью забирать звезд у своих конкурентов по Премьер-Лиге. Жозе понимает, насколько это теперь сложно.



"Я приведу вам пример, который нахожу хорошим примером. Надеюсь вы правильно его воспримите".



"Согласны ли вы, что "Манчестер Юнайтед" обладает более богатой историей, чем "Тоттенхэм", по своему масштабу? "Тоттенхэм" — удивительный клуб, но при всем уважении к ним, думаю, каждый с этим согласится".



"Можем ли мы пойти и купить лучших игроков "Тоттенхэма"? Нет. Потому что им не нужно продавать, или потому что они настолько мощные, что могут ответить нет".



"Кто был лучшим игроком "Тоттенхэма" несколько лет назад? Майкл Кэррик. А кто был их лучшим игроком несколько лет спустя? Димитар Бербатов".



"Можем ли мы пойти сейчас и купить Харри Кейна, Деле Алли, Эриксена, Сона? Можем ли мы переманить этих парней сюда? Нет. Так кто теперь мощнее? Они или мы?"



"Футбол меняется, и покупать игроков очень, очень, очень высокого уровня становится сложнее. Клубы становятся мощнее и не хотят продавать, хотя раньше клубы помельче практически умоляли большие клубы: "Купи моего лучшего игрока, мне нужно продать. Пожалуйста, ты такой могущественный, купи моего лучшего игрока".



"В данный момент они не хотят продавать. И поэтому сложнее сделать свою команду лучше и сильнее через покупки".



"Исключения существуют лишь для некоторых клубов, они могут делать то, что не могут другие. Например, они могут избавиться от всех своих крайних защитников и купить четырех других. Для нас это сложно, и мы делаем, что можем".



"Не нужно сравнивать нас с "Манчестер Юнайтед" из прошлого. Не только потому, что "Манчестер Юнайтед" был великолепен в прошлом, но и потому, что тогда существовала большая разница в сравнении с другими. В данный момент этого нет", — цитирует Моуриньо Goal.