Гвардиола обойдется без покупки игрока на замену Фернандиньо в январе

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола повторно заверил, что его клуб не будет покупать преемника для опорного полузащитника Фернандиньо в январе.

Уже в этом сезоне Фернандиньо исполнится 34 года, поэтому клуб с "Этихад" вынужден задумываться о том, кто в перспективе заменит бразильца. В "Сити" сватают многих молодых полузащитников, включая Френки Де Йонга из "Аякса".



Гвардиола понимает, что "убьет" Фернандиньо, если продолжит использовать того в каждом матче, однако все равно не собирается выходить на трансферный рынок посреди сезона.



"Мы можем продолжать использовать его в матчах, но тогда мы убьем его к следующему сезону. Этого нельзя допустить. Нельзя использовать игрока каждые три дня".



"У нас есть альтернативы. Джон Стоунс может сыграть на этой позиции, Данило, Фабиан Дельф и даже Александр Зинченко — тоже. Плюс Илкай Гюндоган. У нас хорошая глубина состава, и некоторые игроки способны действовать на нескольких позициях".



"Прежде я говорил, что мы не собираемся выходить на трансферный рынок, поэтому я доволен своим составом. Меня расстраивает, когда заслуживающие играть игроки не играют — а теперь представьте, что мы пригласим еще одного. Уж лучше все оставить, как есть", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.