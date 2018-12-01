Обамеянг готов отпраздновать гол "Тоттенхэму" особым образом

Нападающий "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг признался, что планирует особым образом отпраздновать свой гол, если сможет отличиться в дерби против "Тоттенхэма" в воскресенье.

В период выступлений за дортмундскую "Боруссию" и "Сент-Этьен" Обамеянг взял за привычку праздновать свои голы, надевая маску кого-либо из супергероев — например, Человека-паука или Бэтмена.



В "Арсенале" 29-летний габонец себе подобного пока не позволял, однако в воскресенье на "Эмирейтс" Пьер-Эмерик может возобновить свою традицию.



"Время покажет. Это зависит от моего настроения. Я помню день, когда надел маску Бэтмена на дерби в Дортмунде. Эта идея пришла мне утром. Я позвонил своему кузену и сказал: "Купи мне эту маску".



"Это зависит от настроения. Если я буду в хорошем расположении духа, то почему бы и нет? Сейчас я в хорошем расположении духа, поэтому давайте посмотрим".



"Впервые я сделал это, еще когда выступал за "Сент-Этьен" во Франции. Кажется, тогда был День рождения одного из моих друзей, с которым я играл раньше".



"Когда я был моложе, этот парень вышел на футбольное поле, полностью одетый в костюм Человека-паука. Увидев его, я сказал, что однажды повторю это. В его День рождения я сделал это", — цитирует Обамеянга Daily Mirror.