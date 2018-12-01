Каррагер: "Ван Дейку нужны трофеи, чтобы стать легендой "Ливерпуля"

Экс-защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер считает, что защитнику "красных" Виргилу Ван Дейку не хватает трофеев, чтобы достичь легендарного статуса.

С момента своего перехода в "Ливерпуль" из "Саутгемптона" в январе этого года Ван Дейк превратился в ключевого игрока команды Юргена Клоппа, а с недавних пор является ее вице-капитаном.



С помощью Виргила "красным" удалось восемь раз сохранить свои ворота на замке в 13 первых матчах нового сезона Премьер-Лиги. Однако Каррагер убежден, что голландцу не стать легендой без трофеев — того, чего в свое время не хватило Фернандо Торресу и Луису Суаресу, которых Джейми отказывается причислять к величайшим игрокам своего бывшего клуба.



"Суарес, наверное, был лучшим нападающим, с которым мне довелось вместе играть. Его достижения со сборной Уругвая, многократные победы в Лиге Чемпионов и Ла Лиге говорят все о его способностях. В плане мастерства он, наверное, не уступает никому в истории "Ливерпуля".



"Возможно, игроки вроде Яна Раша не были такими мастерами, но они приводили "Ливерпуль" к победе в Европе или к титулу, как Кенни Далглиш, который помог клубу оформить дубль своим знаменитым голом на "Стэмфорд Бридж".



"Думаю, если ты хочешь запомниться как один из величайших игроков или легенда для клуба масштаба "Ливерпуля", ты должен принести клубу что-нибудь. Луис Суарес был очень близок к этому, и я думаю он стал бы легендой, завоюй мы тогда титул".



"Его имя могло бы быть среди величайших атакующих игроков, но этого не случилось. То же самое относится к Ван Дейку. В клубе масштаба "Ливерпуля" мало просто играть хорошо — нужно еще выигрывать трофеи".



"Достойный статуса легенды "Ливерпуля" игрок выигрывает трофеи и приводит клуб к высотам, которых ты не ожидаешь. Но он способен на это".



"Думаю, он великолепен. Думаю, он является лучшим защитником Премьер-Лиги, хотя Эмерик Лапорт тоже очень хорош с момента своего перехода в "Манчестер Сити".



"Забудьте об игровой позиции. Если вы попробуете назвать десятку лучших игроков, вы непременно вспомните о Кевине Де Брюйне, Давиде Сильве, Серхио Агуэро, Харри Кейне, Мохамеде Салахе, Давиде Де Хеа и Эдене Азаре. Думаю, Ван Дейк с ними в одном ряду. Он так хорош на своей позиции, что в данный момент заслуживает быть среди лучших игроков мира".



"Однако, играя на этой позиции и получая столь хвалебные характеристики, ты должен подтвердить это с помощью трофеев. Да, он участвовал в финале Лиге Чемпионов, но посмотрите на защитников "Барселоны" и "Реала" — там есть победители Лиги Чемпионов и даже победители Чемпионата Мира".



"Тебе нужно несколько медалей, чтобы называться легендой, но разве в данный момент где-нибудь в мире есть центральный защитник, который играет лучше Виргила Ван Дейка? Если и есть, то я его не видел", — цитирует Каррагера Sky Sports.