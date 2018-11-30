Клопп: "Ливерпуль" ждет настоящий бой в дерби"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп отметил прогресс "Эвертона" при Марку Силве и заявил, что ожидает "настоящего боя" в мерсисайдском дерби на "Энфилде" в воскресенье.

В прошлом сезоне "ирискам" при Сэме Эллардайсе удалось заработать две ничьи в дерби, а Клопп был очень недоволен негативной манерой игры своих соседей.



Динамичный и зрелищный стиль "Эвертона" при Силве нравится Клоппу гораздо больше. Юрген уверен, что "ириски" значительно окрепли с прошлого сезона.



"Прогресс "Эвертона" очевиден. Совершенно другая команда, другой стиль, и это хорошо".



"В прошлом у нас бывали разные матчи, и было четко видно, что "Эвертон" играл очень пассивно. Теперь этого нет. Нас ждет настоящий бой, где будет много пространства, скоростей от обеих команд. Это будет настоящий футбольный матч".



"Они пригласили игроков, которых Марку хотел. Например, Ришарлисона. Какой игрок! Еще в прошлом году пришел Уолкотт, в этом году пришли Бернард, Гомеш, Мина. За то время, что я здесь нахожусь, "Эвертон" всегда был активен на трансферном рынке, но теперь у них наилучшим образом настроенная команда".



"Они хорошо организованы. Вернулся в строй и набрал форму Коулмен, Кин освоился и вышел на пик формы. Мина — блестящий игрок, который очень важен в развитии атак, а Динь похож на молодого Бэйнса. И, конечно, они обладают первым номером сборной Англии в воротах, так что это очень достойная команда".



"В любой другой лиге Европы они гарантированно бы выступали в еврокубках, я уверен насчет этого. Их развитие и прогресс очевидны".



"Анализируя "Эвертон", я понимаю, что это будет непростой матч. Просто назовите мне их слабые места. Они очень хорошо обороняются, обладают хорошими игроками на всех позициях, так что нас ждет бой. Это будет не самый простой матч в мире, но от дерби этого никто и не ожидает, и мы тоже не должны ожидать. Это будет настоящий бой, как и положено", — цитирует Клоппа The Telegraph.