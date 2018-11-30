Первый английский рефери-гей призвал игроков совершать каминг-аут
Рефери Райан Аткин, первым из своих коллег в профессиональном английском футболе объявивший о своей нетрадиционной сексуальной ориентации, призвал игроков-геев смелее совершать каминг-аут.
В прошлом году Аткин все-таки набрался смелости и публично объявил, что является геем. Райан продолжает свою судейскую карьеру до сих пор, справляясь с давлением и оскорблениями.
В преддверии уикенда, который будет отмечен в Премьер-Лиге акцией "Радужные шнурки", Райан выразил мнение, что футбол, наконец, созрел, чтобы принять игрока-гея.
"Мы должны помнить, насколько приватную жизнь ведут игроки, поэтому раскрыть ее детали — это весьма большое испытание. А также дополнительное давление, которое поначалу ляжет на их плечи".
"Но, на мой взгляд, футбол делает громадные шаги к тому, чтобы принять представителей ЛГБТ. Достаточно взглянуть, какая работа над этим проводится в раздевалках".
"Думаю, главное изменение произошло в академиях. Взрослеющие игроки, которые скоро придут в футбол, изменят игру, и я не вижу причин, почему бы игрок не чувствовал себя комфортно, совершая каминг-аут. Думаю, такие игроки получат поддержку, и им будут аплодировать за это", — сообщил Аткин ESPN.
30.11.2018 22:00
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робертсон, чердак шачири, ходжсон обои, баркли - все таки геи
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send me location
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вовремя венгер сбежал
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фотка с арсеналом зашла! =)
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Ливерпуль должен отпраздновать это дело уверенной победой в дерби и порадовать своих радужных болельщиков
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>>Думаю, такие игроки получат поддержку, и им будут аплодировать за это
Кто будет аплодировать? Другие геи?
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На фото: Извини детка, я заднеприводный.
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Арсенал не медли
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тут короче говоря шутка про судьяпдрз
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