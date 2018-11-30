Первый английский рефери-гей призвал игроков совершать каминг-аут

Райан Аткин Рефери Райан Аткин, первым из своих коллег в профессиональном английском футболе объявивший о своей нетрадиционной сексуальной ориентации, призвал игроков-геев смелее совершать каминг-аут.

В прошлом году Аткин все-таки набрался смелости и публично объявил, что является геем. Райан продолжает свою судейскую карьеру до сих пор, справляясь с давлением и оскорблениями.

В преддверии уикенда, который будет отмечен в Премьер-Лиге акцией "Радужные шнурки", Райан выразил мнение, что футбол, наконец, созрел, чтобы принять игрока-гея.

"Мы должны помнить, насколько приватную жизнь ведут игроки, поэтому раскрыть ее детали — это весьма большое испытание. А также дополнительное давление, которое поначалу ляжет на их плечи".

"Но, на мой взгляд, футбол делает громадные шаги к тому, чтобы принять представителей ЛГБТ. Достаточно взглянуть, какая работа над этим проводится в раздевалках".

"Думаю, главное изменение произошло в академиях. Взрослеющие игроки, которые скоро придут в футбол, изменят игру, и я не вижу причин, почему бы игрок не чувствовал себя комфортно, совершая каминг-аут. Думаю, такие игроки получат поддержку, и им будут аплодировать за это", — сообщил Аткин ESPN.



Метки Аткин, рефери

Автор mihajlo   

Дата 30.11.2018 22:00

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  1. al-faarabi 30.11.2018 22:46 # al-faarabi
    робертсон, чердак шачири, ходжсон обои, баркли - все таки геи

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  2. selfish 30.11.2018 22:38 # selfish
    send me location

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  3. kos9k 30.11.2018 22:18 # kos9k
    вовремя венгер сбежал

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  4. recyjoed 30.11.2018 22:15 # recyjoed
    фотка с арсеналом зашла! =)

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  5. reams 30.11.2018 22:08 # reams
    Ливерпуль должен отпраздновать это дело уверенной победой в дерби и порадовать своих радужных болельщиков

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  6. suddenly 30.11.2018 22:06 # suddenly
    >>Думаю, такие игроки получат поддержку, и им будут аплодировать за это

    Кто будет аплодировать? Другие геи?

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  7. brown-ale 30.11.2018 22:06 # brown-ale
    На фото: Извини детка, я заднеприводный.

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  8. rap-woiska 30.11.2018 22:05 # rap-woiska
    Арсенал не медли

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  9. mab 30.11.2018 22:05 # mab
    тут короче говоря шутка про судьяпдрз

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