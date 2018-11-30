Первый английский рефери-гей призвал игроков совершать каминг-аут

Рефери Райан Аткин, первым из своих коллег в профессиональном английском футболе объявивший о своей нетрадиционной сексуальной ориентации, призвал игроков-геев смелее совершать каминг-аут.

В прошлом году Аткин все-таки набрался смелости и публично объявил, что является геем. Райан продолжает свою судейскую карьеру до сих пор, справляясь с давлением и оскорблениями.



В преддверии уикенда, который будет отмечен в Премьер-Лиге акцией "Радужные шнурки", Райан выразил мнение, что футбол, наконец, созрел, чтобы принять игрока-гея.



"Мы должны помнить, насколько приватную жизнь ведут игроки, поэтому раскрыть ее детали — это весьма большое испытание. А также дополнительное давление, которое поначалу ляжет на их плечи".



"Но, на мой взгляд, футбол делает громадные шаги к тому, чтобы принять представителей ЛГБТ. Достаточно взглянуть, какая работа над этим проводится в раздевалках".



"Думаю, главное изменение произошло в академиях. Взрослеющие игроки, которые скоро придут в футбол, изменят игру, и я не вижу причин, почему бы игрок не чувствовал себя комфортно, совершая каминг-аут. Думаю, такие игроки получат поддержку, и им будут аплодировать за это", — сообщил Аткин ESPN.