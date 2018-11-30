Куртуа считает Алиссона одним из трех лучших голкиперов мира

Алиссон Страж ворот "Реала" Тибо Куртуа назвал Алиссона из "Ливерпуля" в числе топ-3 лучших голкиперов мира, проигнорировав Давида Де Хеа из "Манчестер Юнайтед".

Только на этой неделе главный тренер "Юнайтед" Жозе Моуриньо дважды — после матча против "Янг Бойз" и на пресс-конференции — назвал Де Хеа лучшим голкипером в мире.

Бывший подопечный Моуриньо по "Челси" с этим мнением не согласен. Куртуа отдает свое предпочтение другим — впрочем, себя лично Тибо к лучшим тоже не относит.

"Марк-Андре Тер Штеген, Алиссон и Ян Облак — все они великолепные голкиперы, но я не знаю, кто из них самый лучший. Я не могу выбрать кого-то одного".

"Это зависит от действий обороны и всей команды. Что касается меня, думаю, я уже показал, что соответствую хорошему уровню", — цитирует Куртуа Daily Mirror.



Метки Алиссон, Куртуа, Ливерпуль, Реал

Автор mihajlo   

Дата 30.11.2018 21:40

Количество просмотров Просмотров: 709

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. vals1702 30.11.2018 22:47 # vals1702
    все верно

    (ответить)

  2. selfish 30.11.2018 22:38 # selfish
    send me location

    (ответить)

  3. kolyandr 30.11.2018 21:46 # kolyandr
    ну хорошо хоть себя не назвал лучшим

    (ответить)

  4. gerrard08 30.11.2018 21:46 # gerrard08
    Хитражопый кертис, сказал так, чтоб мигноля лишний раз пнуть.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: