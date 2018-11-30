Куртуа считает Алиссона одним из трех лучших голкиперов мира

Страж ворот "Реала" Тибо Куртуа назвал Алиссона из "Ливерпуля" в числе топ-3 лучших голкиперов мира, проигнорировав Давида Де Хеа из "Манчестер Юнайтед".

Только на этой неделе главный тренер "Юнайтед" Жозе Моуриньо дважды — после матча против "Янг Бойз" и на пресс-конференции — назвал Де Хеа лучшим голкипером в мире.



Бывший подопечный Моуриньо по "Челси" с этим мнением не согласен. Куртуа отдает свое предпочтение другим — впрочем, себя лично Тибо к лучшим тоже не относит.



"Марк-Андре Тер Штеген, Алиссон и Ян Облак — все они великолепные голкиперы, но я не знаю, кто из них самый лучший. Я не могу выбрать кого-то одного".



"Это зависит от действий обороны и всей команды. Что касается меня, думаю, я уже показал, что соответствую хорошему уровню", — цитирует Куртуа Daily Mirror.