FA не будет спешить с решением по делу Старриджа

FA может повременить с решением по делу нападающего "Ливерпуля" Даниэля Старриджа до окончания сезона.

Ранее в этом месяце Ассоциация обвинила Старриджа в нарушении запрета для футболистов на ставки в букмекерских конторах. Даниэль должен был предоставить свой ответ не позднее 20 ноября.



Обвинения FA касаются периода, когда Старридж на правах аренды отправился в "Вест Бромвич" в январе. По слухам, на этом пытались обогатиться двое родственников Даниэля.



Однако в отведенный для ответа срок Старридж уложиться не смог и попросил у Ассоциации дополнительное время, чтобы собрать доказательства своей невиновности.



Как утверждает Daily Mirror, нежелание Даниэля признавать свою вину означает, что этот процесс получится совершенно не быстрым. Ожидается, что теперь 29-летний англичанин получит время до февраля, чтобы аргументировать свою позицию.



Таким образом, независимая комиссия FA сможет принять решение о возможном наказании для Старриджа весной или даже в конце сезона, если рассмотрение дела затянется.



Добавим, что в конце сезона у Даниэля истекает контракт с "красными". Пока клуб не делал никаких намеков, что предложит экс-игроку "Челси" и "Манчестер Сити" новую сделку.