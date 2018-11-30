Моуриньо: "Феллайни — не Марадона, но болельщики оценили его"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо считает, что болельщики, наконец, оценили, насколько полезен может быть полузащитник Маруан Феллайни, хотят тот и не является "Марадоной".

С момента своего переход из "Эвертона" в 2013 году за 27 миллионов фунтов Феллайни долгое время находился в опале у фанатов "красных дьяволов".



Однако в этом сезоне 30-летний бельгиец отметился уже двумя голами в компенсированное время, демонстрируя отличное умение использовать свое преимущество в физической мощи. Моуриньо уверен, что теперь и фанаты это оценили.



"Думаю, теперь он получает признание. Думаю, теперь он получает то, что заслуживает. Каждый понимает, что Маруан — не Марадона, но каждый понимает, каков Маруан и что он может дать".



"В прошлом сезоне и особенно в этом сезоне он делал то, что не удавалось нападающим — забивать голы в важные моменты".



"Я очень хорошо его знаю и знаю, на каких позициях он может играть, какую работу может выполнять. В этом сезоне вы видели его третьим защитником против "Бернли", а также нападающим и восьмым номером, что является обычной позицией Маруана, где ему удобнее всего".



"Однако он очень важен в обеих штрафных, в первой и третьей трети поля. Теперь люди понимают, каков Маруан, и это приятно ощущать", — цитирует Моуриньо Daily Mirror.