Моуриньо: "Феллайни — не Марадона, но болельщики оценили его"
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо считает, что болельщики, наконец, оценили, насколько полезен может быть полузащитник Маруан Феллайни, хотят тот и не является "Марадоной".
С момента своего переход из "Эвертона" в 2013 году за 27 миллионов фунтов Феллайни долгое время находился в опале у фанатов "красных дьяволов".
Однако в этом сезоне 30-летний бельгиец отметился уже двумя голами в компенсированное время, демонстрируя отличное умение использовать свое преимущество в физической мощи. Моуриньо уверен, что теперь и фанаты это оценили.
"Думаю, теперь он получает признание. Думаю, теперь он получает то, что заслуживает. Каждый понимает, что Маруан — не Марадона, но каждый понимает, каков Маруан и что он может дать".
"В прошлом сезоне и особенно в этом сезоне он делал то, что не удавалось нападающим — забивать голы в важные моменты".
"Я очень хорошо его знаю и знаю, на каких позициях он может играть, какую работу может выполнять. В этом сезоне вы видели его третьим защитником против "Бернли", а также нападающим и восьмым номером, что является обычной позицией Маруана, где ему удобнее всего".
"Однако он очень важен в обеих штрафных, в первой и третьей трети поля. Теперь люди понимают, каков Маруан, и это приятно ощущать", — цитирует Моуриньо Daily Mirror.
30.11.2018 21:00
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и толку от этого результата? ладно бы такую херню в финале забил, а тут теперь не от севильи вылетать в 1/8 будем а от какой нибудь барсы
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