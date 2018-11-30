Восемь игроков из Премьер-Лиги претендуют на звание лучшего футболиста Африки 2018 года

Восемь игроков, выступающих за клубы Премьер-Лиги, были номинированы на звание лучшего футболиста Африки 2018 года.

Действующим обладателем этой престижной индивидуальной награды является египетский нападающий Мохамед Салах, который в своем дебютном сезоне за "Ливерпуль" забил 44 гола.



Естественно, Салах есть среди номинантов и на этот раз. Также в списке из 34 имен, опубликованном Африканской конфедерацией футбола, значится его сенегальский одноклубник Садио Мане.



Другими представителями Премьер-Лиги, претендующими на приз, являются алжирец Рияд Махрез из "Манчестер Сити", нигериец Алекс Ивоби и габонец Пьер-Эмерик Обамеянг из "Арсенала", гвинеец Наби Кейта из "Ливерпуля", сенегалец Идрисса Гейе из "Эвертона" и ивуариец Уилфрид Заха из "Кристал Пэлас".



Имя лучшего футболиста Африки 2018 года будет объявлено во время торжественной церемонии в Дакаре 8 января.