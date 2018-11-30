Восемь игроков из Премьер-Лиги претендуют на звание лучшего футболиста Африки 2018 года

Мохамед Салах Восемь игроков, выступающих за клубы Премьер-Лиги, были номинированы на звание лучшего футболиста Африки 2018 года.

Действующим обладателем этой престижной индивидуальной награды является египетский нападающий Мохамед Салах, который в своем дебютном сезоне за "Ливерпуль" забил 44 гола.

Естественно, Салах есть среди номинантов и на этот раз. Также в списке из 34 имен, опубликованном Африканской конфедерацией футбола, значится его сенегальский одноклубник Садио Мане.

Другими представителями Премьер-Лиги, претендующими на приз, являются алжирец Рияд Махрез из "Манчестер Сити", нигериец Алекс Ивоби и габонец Пьер-Эмерик Обамеянг из "Арсенала", гвинеец Наби Кейта из "Ливерпуля", сенегалец Идрисса Гейе из "Эвертона" и ивуариец Уилфрид Заха из "Кристал Пэлас".

Имя лучшего футболиста Африки 2018 года будет объявлено во время торжественной церемонии в Дакаре 8 января.



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Автор mihajlo   

Дата 30.11.2018 20:30

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  1. brown-ale 30.11.2018 21:06 # brown-ale
    Мане заслужил.

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  2. gerrard08 30.11.2018 21:04 # gerrard08
    Салах, чуток Мане, прошлогодний Кейта и массовка.

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  3. firmino9 30.11.2018 20:46 # firmino9
    Салах и его друзья

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