Восемь игроков из Премьер-Лиги претендуют на звание лучшего футболиста Африки 2018 года
Восемь игроков, выступающих за клубы Премьер-Лиги, были номинированы на звание лучшего футболиста Африки 2018 года.
Действующим обладателем этой престижной индивидуальной награды является египетский нападающий Мохамед Салах, который в своем дебютном сезоне за "Ливерпуль" забил 44 гола.
Естественно, Салах есть среди номинантов и на этот раз. Также в списке из 34 имен, опубликованном Африканской конфедерацией футбола, значится его сенегальский одноклубник Садио Мане.
Другими представителями Премьер-Лиги, претендующими на приз, являются алжирец Рияд Махрез из "Манчестер Сити", нигериец Алекс Ивоби и габонец Пьер-Эмерик Обамеянг из "Арсенала", гвинеец Наби Кейта из "Ливерпуля", сенегалец Идрисса Гейе из "Эвертона" и ивуариец Уилфрид Заха из "Кристал Пэлас".
Имя лучшего футболиста Африки 2018 года будет объявлено во время торжественной церемонии в Дакаре 8 января.
30.11.2018 20:30
Просмотров: 354
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Мане заслужил.
(ответить)
Салах, чуток Мане, прошлогодний Кейта и массовка.
(ответить)
Салах и его друзья
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий