Перишич: "Я хотел перейти в "Юнайтед"

Вингер "Интера" Иван Перишич признался, что минувшим летом хотел отправиться в "Манчестер Юнайтед".

Как известно, главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуриньо охотился за игроком сборной Хорватии на протяжении двух последних летних трансферных окон.



И хотим перед стартом этого сезона 29-летний Перишич отказал "Юнайтед", Иван допускает, что еще исполнит свою мечту поиграть в Премьер-Лиге.



"Я хотел перейти в "Манчестер Юнайтед" и собирался принять их предложение, но все-таки решил остаться из-за настойчивости Лучано Спалетти, который отводитл мне важную роль, а это имеет фундаментальное значение в футболе".



"В будущем я бы хотел поиграть в других странах, и я надеюсь, болельщики "Интера" отнесутся к этому с пониманием".



"Я всегда говорил, что поиграть в Премьер-Лиге — это моя мечта. В футболе может случиться всякое, поэтому давайте посмотрим, как сложится будущее. Прямо сейчас я сосредоточен на "Интере", — цитирует Перишича Daily Mirror.