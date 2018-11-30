Гвардиола хочет, чтобв Диас остался в "Сити"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола призвал своего юниора Браима Диаса отбросить мысли о "Реале" и остаться в клубе.

Согласно свежим слухам, "Реал" уже в январе попытается приобрести игрока молодежной сборной Испании, чей контракт истекает в конце сезона.



В данный момент Диас стоит перед выбором, и должен решить, чьему примеру последует. Браим может пойти пойти по стопам Джейдона Санчо, который покинул "Сити" ради другого клуба, или Фила Фодена, который близок к новому контракту с "горожанами". Гвардиола хочет, чтобы его соотечественник выбрал второй вариант.



"Это та же самая ситуация, что с Филом и Санчо, поэтому академия должна гордиться. Это признак того, что мы работаем очень хорошо".



"Мы хотим, чтобы он остался и продлил свой контракт на четыре-пять лет. Мы сделаем абсолютно все от нас зависящее, но решение за ним. Мой совет ему: если не хочешь здесь находиться, уходи. Все просто", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.