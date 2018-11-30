Обамеянг равняется на Анри и Бергкампа

Нападающий "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг заявил, что хочет встать в один ряд с легендами лондонского клуба Тьерри Анри и Деннисом Бергкампом.

В январе этого года "канонирам" пришлось обновить свой трансферный рекорд, чтобы пригласить Обамеянга из дортмундской "Боруссии". Однако столь крупная инвестиция оказалась оправданной, и пока Пьер-Эмерик справляется с ролью главного бомбардира команды.



В свое время Анри и Бергкамп, выступая за "Арсенал", мастерски демонстрировали свое умение выходные на ударные позиции с флангов, и 29-летний габонец готов подражать их игре.



"Я предпочитаю играть центрального нападающего, но я тот парень, который работает на команду. Если меня поставят на край, я буду играть на краю, конечно. Но все-таки я предпочитаю играть впереди".



"Когда ты берешься за какую-то работу, всегда хорошо иметь перед собой хорошие примеры, и для меня таковыми являются Тьерри Анри и Деннис Бергкамп. Пытаться им подражать — это замечательная вещь".



"Я стараюсь идти по их стопам. Это непросто. Это не является источником давления, но ты должен быть хорош, чтобы преуспеть", — сообщил Обамеянг Sky Sports.