Почеттино предвкушает встречу с "хорошим другом" Эмери
Наставник "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино признался, что предвкушает встречу со своим "хорошим другом" Унаи Эмери из "Арсенала".
И хотя Эмери является новичком в английском футболе, прибыв в "Арсенал" лишь минувшим летом, Унаи прекрасно знаком Почеттино, с которым они противостояли друг другу еще в Ла Лиге.
Маурисио с большим нетерпением ожидает воскресный выезд на "Эмирейтс", который станет его 10-м дерби Северного Лондона в карьере, но понимает, что это будет тяжелое испытание для "шпор".
"Это дерби будет таким другим, нежели предыдущие. Теперь нам противостоит мой хороший друг в лице Унаи Эмери. Это будет странно, но когда матч начнется, мы пойдем в бой".
"У нас всегда были великолепные отношения, когда мы противостояли друг другу в Испании. Я желаю ему всех успехов здесь в "Арсенале" — после нашего матча, конечно".
"Он великолепно трудится там. "Арсенал" всегда был очень хорошей командой, и теперь они обладают одним из самых замечательных тренеров всех времен, но в то же время их культура совершенно изменилась".
"Это мой пятый сезон здесь, поэтому я знаю, что говорю. В последние несколько сезонов мы улучшили свои результаты против других лондонских клубов, но матч против "Арсенала", конечно, будет особенным. Важно на него правильно настроиться".
"Унаи Эмери — невероятный тренер, и играть против него будет тяжело", — цитирует Почеттино Sky Sports.
30.11.2018 18:05
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"хорошие друзья" в воскресенье c 17:05(мск) просто враги на два часа
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