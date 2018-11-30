Клопп не видит у "Ливерпуля" проблем с полузащитой
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп ответил на критику в адрес своих центральных полузащитников.
Связка из Джорджиньо Вейналдума, Джордана Хендерсона и Джеймса Милнера не лучшим образом проявила себя в проигранном матче Лиги Чемпионов против ПСЖ, как показалось, зачастую оставляя своих защитников без страховки и создавая слишком мало голевых возможностей для игроков атаки.
Однако в преддверии воскресного дерби с "Эвертоном" в рамках Премьер-Лиги Клопп дал четко понять, что считает эту проблему надуманной.
"Мы пропустили пять голов в Премьер-Лиге, и вы говорите, что наших полузащитников перебегали? Прошу извинить меня, но я этого не видел".
"Да, мы могли забить больше голов и быть изобретательнее. Но нет, я не вижу никаких проблем с полузащитой, если честно", — цитирует Клоппа ESPN.
Добавим, что Хендерсон в любом случае пропустит мерсисайдское дерби, поскольку в матче прошлого уикенда против "Уотфорда" был изгнан с поля за две желтых карточки.
30.11.2018 17:50
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Последние комментарии:
выставляет народ за идиотов, по крайней мере в игре с псж. тут же все зрячие. циничный кадр.
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Насекомое в прошлом и проблему с вратарями не видел, леоль.
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1 удар в створ и тот с пенальти, видимо все-таки полузащита не доставляли мяч напам..
если это не понятно/не видно было, то мож очки помощнее ему подогнать..
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пока в полузащите капитан пятка и ему нет лучшей альтернативы - будет жопа
пока чембо в лазарете тож будет жопа
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кэпу и вицекэпу пора валить
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