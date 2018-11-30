Клопп не видит у "Ливерпуля" проблем с полузащитой

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп ответил на критику в адрес своих центральных полузащитников.

Связка из Джорджиньо Вейналдума, Джордана Хендерсона и Джеймса Милнера не лучшим образом проявила себя в проигранном матче Лиги Чемпионов против ПСЖ, как показалось, зачастую оставляя своих защитников без страховки и создавая слишком мало голевых возможностей для игроков атаки.



Однако в преддверии воскресного дерби с "Эвертоном" в рамках Премьер-Лиги Клопп дал четко понять, что считает эту проблему надуманной.



"Мы пропустили пять голов в Премьер-Лиге, и вы говорите, что наших полузащитников перебегали? Прошу извинить меня, но я этого не видел".



"Да, мы могли забить больше голов и быть изобретательнее. Но нет, я не вижу никаких проблем с полузащитой, если честно", — цитирует Клоппа ESPN.



Добавим, что Хендерсон в любом случае пропустит мерсисайдское дерби, поскольку в матче прошлого уикенда против "Уотфорда" был изгнан с поля за две желтых карточки.