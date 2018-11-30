Каррагер надеется, что Шакири предрешит судьбу мерсисайдского дерби

Экс-защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер надеется, что вингер "красных" Джердан Шакири сыграет решающую роль в мерсисайдском дерби против "Эвертона" в воскресенье.

Шакири остался вне стартового состава "красных" на матч Лиги Чемпионов против ПСЖ посреди недели и появился лишь на замену на 77-й минуте, не сумев избавить свою команду от поражения 2:1.



Однако в воскресенье на "Энфилде" 27-летний швейцарец может выйти с первых минут, и Каррагер рассчитывает, что Джердан воспользуется этим шансом.



Я подозвал Шакири к себе в зоне общения с прессой после матча в Париже. Он подошел и сказал: "Привет". Я сказал ему: "В воскресенье будет дерби, и ты обязан выиграть его, ты должен это сделать". Он ответил: "Я знаю".



"Уверен на 100 процентов, Шакири сыграет. Думаю, они вернутся к схеме 4-2-3-1, а Шакири займет место на правом краю. Шакири способен добавить команде нечто особенное", — цитирует Каррагера Liverpool Echo.