У "Челси" не возникнет проблем с новыми правилами ФИФА насчет аренды игроков

В "Челси" уверены, что клубу удастся избежать распродажи своих игроков из-за планов ФИФА изменить правила в отношении арендных трансферов.

В данный момент "синие" владеют 39 игроками, которые пока не получили своего шанса на "Стэмфорд Бридж" и в данный момент выступают на правах аренды за другие клубы.



А на текущей неделе стало известно, что уже после Нового года ФИФА может резко ограничить количество игроков, которых клубам будет разрешено отправлять в аренду. Ходили слухи, что это заставит "Челси" продать более 30 футболистов.



Однако The Telegraph спешит развеять существующие опасения. Да, ФИФА действительно собирается ограничить количество игроков, которые могут уйти в аренду, до шести, семи или восьми, однако этот лимит будет распространяться лишь на футболистов, которые уезжают за рубеж, и тех, кто старше 21-23 лет.



Поскольку подавляющее большинство из этих 39 игроков, 20 их которых выступают за пределами Англии, относится к молодежи, "Челси" сможет спокойно отправлять таких футболистов за практикой в другие клубы внутри страны.



В любом случае изменения не будут резкими, и ФИФА устроит переходный период до окончания сезона 2020/21.