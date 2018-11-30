"Тоттенхэм" назначил дату "ознакомительного мероприятия" на новом стадионе

"Тоттенхэм" объявил дату первого "ознакомительного мероприятия" на своем новом 62-тысячном стадионе.

Напомним, "шпоры" планировали сыграть свой первый матч на новой арене еще 15 сентября, однако в процессе строительства возникли непредвиденные задержки.



Спустя три месяца — в воскресенье 16 декабря — болельщики "Тоттенхэма" все-таки смогут посетить новый стадион. В этот день клуб организует специальное мероприятие, чтобы познакомить фанатов с ареной, а заодно провести испытания различных систем, включая билетную.



Как гласит официальное заявление "шпор", посетить это мероприятие смогут 6,000 болельщиков. Стоимость билета составляет один фунт. Болельщики смогут пройтись по обоим внутренним подиумам стадиона, а также хорошо подкрепиться фаст-фудом.