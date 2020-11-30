Моуриньо надеется на успех в переговорах с Де Хеа

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо по-прежнему уверен, что голкипер Давид Де Хеа согласится на новый контракт.

На текущей неделе стало известно, что "красные дьяволы" по-прежнему далеки от новой сделки с Давидом, а потому были вынуждены продлить его действующий контракт на 12 месяцев — до июня 2020.



Затем в прессе появились слухи, что 28-летний испанец открыт к продлению сотрудничества, но хочет зарплату на уровне Алексиса Санчеса и гарантий относительно того, кто будет занимать должность главного тренера в следующем сезоне.



Так или иначе, но Моуриньо далек от отчаяния и продолжает верить, что Де Хеа, с которым у него общий агент в лице Жорже Мендеша, свяжет свое будущее с "Юнайтед".



"Это просто мое ощущение — мне кажется, переговоры завершатся успешно".



"После последнего матча вы могли сказать, что я мог бы сыграть не хуже на его месте. Я тоже могу выбивать мяч в поле. Ноль сейвов, ноль ударов — с Давидом или со мной на воротах было бы одинаково".



"Эту игру не назвать удивительной, это нулевая игра с одним спасением, которое может сделать только лучший голкипер в мире, и это наилучшим образом характеризует его игру".



"Он не касался мяча, как и не касался его против "Кристал Пэлас". Но когда он касается мяча, он лучший. Лучший".



"Конечно, он хочет остаться. Я хочу его сохранить, он игрок того уровня, который нужен "Манчестер Юнайтед". "Манчестер Юнайтед" нуждается в лучших игроках мира. Если мы хотим быть "Манчестер Юнайтед", нам нужны лучшие игроки в мире".



"Мы обладаем лучшим голкипером в мире. Естественно, тренер хочет его сохранить, руководство хочет его сохранить. Давид тоже хочет остаться здесь".



"Его агент — не тот агент, который может манипулировать, как другие. Его агент позволяет ему думать и самостоятельно решать, поэтому важно лишь согласовать контракт, который клуб готов дать и который игрок готов принять", — цитирует Моуриньо Daily Mirror.