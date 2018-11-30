"Юнайтед" надолго потерял Алексиса Санчеса

Алексис Санчес Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо сообщил, что травма нападающего Алексиса Санчеса оказалась серьезнее, чем казалось изначально. Чилиец уже может не сыграть за клуб, если слухи насчет его ухода в январе подтвердятся.

Напомним, самый высокооплачиваемый игрок Премьер-Лиги неожиданно не попал в заявку "красных дьяволов" на матч Лиги Чемпионов против "Янг Бойз" в минувший вторник. Тогда Моуриньо честно сообщил, что Санчес не травмирован — просто Жозе принял тактическое решение оставить Алексиса вне игры.

Новое несчастье подстерегло Санчеса в четверг, когда на тренировке "Юнайтед" он получил травму задней поверхности бедра. Изначально ожидалось, чтл 29-летний чилиец может пропустит пару недель, однако в реальности восстановление займет около шести недель.

"У нас пока нет снимков. Однако игрок опытен, игрок сталкивался с подобным повреждением, вдобавок есть мой собственный опыт. По тому, как он вскрикнул и каким образом травмировался, я понимаю, что он выбыл надолго".

"Это не та мышечная травма, после которой достаточно недели или 10 дней, чтобы игрок вернулся. Мои ощущения и ощущения Алексиса перед обследованием таковы, что у него еще более серьезная степень повреждения, чем у Линделефа, а у того большая травма".

"У Алексиса то, что я привык называть агрессивной мышечной травмой", — цитирует Моуриньо Daily Mirror.

Согласно слухам, Санчес не чувствует себя счастливым на "Олд Траффорд" и хочет покинуть "Юнайтед", как только возобновится трансферное окно. Учитывая это, нельзя исключать, что Алексис уже сыграл свой последний матч за "дьяволов".



Метки Манчестер Юнайтед, Санчес, травмы

Автор mihajlo   

Дата 30.11.2018 14:05

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Последние комментарии:




  1. kipeloff89 30.11.2018 15:30 # kipeloff89
    На пенсов ссать не бросим.
    Четыре челси Тринадцать Двадцать Восемь.

    (ответить)

  2. firmino9 30.11.2018 15:28 # firmino9
    У нас так Коутиньо ушёл

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  3. januzaj00 30.11.2018 15:22 # januzaj00
    Ни свои воспитанники, ни молодые футболисты, ни готовые топы заиграть не могут. Я ебу, что не так с этим МЮ

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  4. mr-s1n1st3r 30.11.2018 15:20 # mr-s1n1st3r
    На пенсов ссать не бросим.
    4 Челси 13 28

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  5. progressive 30.11.2018 15:10 # progressive
    Фабрегас: "Наверняка мною заинтересуются многие клубы"

    ЛОЛ!!! Прям очередь из клубов выстроилась. Уахахаа! Пздит, как местные Фапловские залупенсы.

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  6. mancunia-planet 30.11.2018 15:05 # mancunia-planet
    трансфера провальнее не припомню, ещё и за такие лавешки это писдос
    зимой пусть уходит, если он хочет играть в ногомяч.
    Чмау, аут!

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  7. reams 30.11.2018 14:54 # reams
    Мюшники загубили такого игрока, эх, в Арсенале голы бы пачками продолжал клепать

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  8. kipeloff89 30.11.2018 14:41 # kipeloff89
    Здоровья тащеру

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  9. suddenly 30.11.2018 14:40 # suddenly
    решил просто так бабки получать, даже не играя :)

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  10. brown-ale 30.11.2018 14:38 # brown-ale
    Учится симулировать перед переходом в ПСЖ.

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  11. sausage 30.11.2018 14:38 # sausage
    Грустная история.

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  12. chebrec 30.11.2018 14:18 # chebrec
    А больничный ему оплатят?

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  13. naby-keita 30.11.2018 14:14 # naby-keita
    Поздравляю М.Ю. и фанатов Марсиаля

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