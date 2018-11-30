"Юнайтед" надолго потерял Алексиса Санчеса
Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо сообщил, что травма нападающего Алексиса Санчеса оказалась серьезнее, чем казалось изначально. Чилиец уже может не сыграть за клуб, если слухи насчет его ухода в январе подтвердятся.
Напомним, самый высокооплачиваемый игрок Премьер-Лиги неожиданно не попал в заявку "красных дьяволов" на матч Лиги Чемпионов против "Янг Бойз" в минувший вторник. Тогда Моуриньо честно сообщил, что Санчес не травмирован — просто Жозе принял тактическое решение оставить Алексиса вне игры.
Новое несчастье подстерегло Санчеса в четверг, когда на тренировке "Юнайтед" он получил травму задней поверхности бедра. Изначально ожидалось, чтл 29-летний чилиец может пропустит пару недель, однако в реальности восстановление займет около шести недель.
"У нас пока нет снимков. Однако игрок опытен, игрок сталкивался с подобным повреждением, вдобавок есть мой собственный опыт. По тому, как он вскрикнул и каким образом травмировался, я понимаю, что он выбыл надолго".
"Это не та мышечная травма, после которой достаточно недели или 10 дней, чтобы игрок вернулся. Мои ощущения и ощущения Алексиса перед обследованием таковы, что у него еще более серьезная степень повреждения, чем у Линделефа, а у того большая травма".
"У Алексиса то, что я привык называть агрессивной мышечной травмой", — цитирует Моуриньо Daily Mirror.
Согласно слухам, Санчес не чувствует себя счастливым на "Олд Траффорд" и хочет покинуть "Юнайтед", как только возобновится трансферное окно. Учитывая это, нельзя исключать, что Алексис уже сыграл свой последний матч за "дьяволов".
30.11.2018 14:05
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Четыре челси Тринадцать Двадцать Восемь.
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У нас так Коутиньо ушёл
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Ни свои воспитанники, ни молодые футболисты, ни готовые топы заиграть не могут. Я ебу, что не так с этим МЮ
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На пенсов ссать не бросим.
4 Челси 13 28
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ЛОЛ!!! Прям очередь из клубов выстроилась. Уахахаа! Пздит, как местные Фапловские залупенсы.
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трансфера провальнее не припомню, ещё и за такие лавешки это писдос
зимой пусть уходит, если он хочет играть в ногомяч.
Чмау, аут!
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Здоровья тащеру
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решил просто так бабки получать, даже не играя :)
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