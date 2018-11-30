Сарри признался, что следит за Раньери более 20 лет

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри признался, что изучает стиль работы своего коллеги из "Фулхэма" Клаудио Раньери уже более 20 лет.

Впервые Сарри лично встретился с Раньери, когда тот возглавлял "Фиорентину" в период с 1993 по 1997 год. Уже тогда Маурицио внимательно следил за более опытным соотечественником.



В воскресенье на "Стэмфорд Бридж" Сарри вновь предстоит пожать руку Раньери, который навестит свой бывший клуб уже в своем втором матче у руля "дачников". В преддверии этого дерби Маурицио рассказал, что думает о Клаудио.



"Друг — слишком громкое слово, но он мне очень нравится. Я навещал его во Флоренции 20 лет назад. Думаю, он не помнит той встречи, но она была очень важна для меня".



"Около 40 дней назад Клаудио посетил нашу тренировку, он разговаривал со мной и с Джанфранко (Дзолой)".



"Конечно, он был источником вдохновения для меня. Думаю, его команды очень хороши в оборонительной фазе и очень опасны на контратаках, как "Лестер". Поэтому в матче против его команды будет непросто", — цитирует Сарри Sky Sports.