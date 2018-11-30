Фабрегас не ожидает своего ухода из "Челси" в январе

Полузащитник "Челси" Сеск Фабрегас заявил, что не ожидает своего ухода в январе.

Фабрегас не является основным игроком "синих" в этом сезоне при Маурицио Сарри и обычно довольствуется появлениями на замену или практикой во второстепенных матчах, как, например, против ПАОКа в Лиге Европы накануне вечером.



Меж тем, действующий контракт 31-летнего испанца истекает уже в конце этого сезона, и "Челси" пока не собирается предлагать новую сделку экс-игроку "Арсенала" и "Барселоны".



В последние недели в прессе ходят настойчивые слухи о том, что "Милан" уже в январе попытается приобрести Фабрегаса, но Сеск не планирует менять клуб посреди сезона.



"У нас в составе много ценных игроков. Я счастлив на "Стэмфорд Бридж", но понятное дело, каждый игрок хочет играть больше".



"Милан"? Я не контактировал ни с кем, но естественно, что я смогу вести определенные разговоры, начиная с января, и, наверное, заинтересую многие клубы, если не продлю свой контракт".



"Останусь ли я до конца сезона? Пока что я могу сказать, что да", — цитирует Фабрегаса Daily Mirror.