Батт: "У "Юнайтед" лучшая академия в стране"

Ники Батт уверен, что академия "Манчестер Юнайтед" является лучшей футбольной академией во всей Англии.

Согласно статистике, в прошлом сезоне "Юнайтед" позволил своим воспитанникам сыграть 6,858 минут в Премьер-Лиге — лишь на 55 минут меньше, чем годом ранее, когда "красные дьяволы" были первым в дивизионе по этому показателю.



В данный момент неотъемлемой частью первой команды "Юнайтед" являются трое игроков, получивших футбольное образование в академии клуба: Маркус Рэшфорд, Джесси Лингард и Поль Погба.



Батт, возглавляющий академию "дьяволов", видит в этом доказательство того, что клуб прекрасно работает в плане воспитания молодежи. Однако Ники не собирается довольствоваться достигнутым.



"Эти трое игроков — яркий пример того, как работает наша академия. Эти молодые парни обучались футболу здесь. Маркус и Джесси являются местными парнями, они знают это место, они фанаты "Юнайтед", и я уверен, их семьи — тоже".



"Мы испытываем гордость и честь от того, что они играют за нас и за сборную своей страны. Однако мы должны заняться следующим поколением. Мы не можем просто стоять на месте и говорить: "Мы хорошо поработали, и теперь эти парни будут в команде в следующие пять, шесть, семь лет". Насчет этого не может быть никаких гарантий".



"Мы должны вырастить следующее поколение — найти следующих Джесси и Маркуса, пригласить следующего Погба из-за рубежа. Это вызов для клуба и нашего скаутского департамента".



"Последние 18 месяцев получились удивительными для нас. Мы очень довольны своей академией. Думаю, у нас крупнейшая и лучшая академия в стране, и нам не нужно кричать об этом на каждом углу. Мы спокойно делаем свое дело, и в этом нам нет равных", — цитирует Батта Manchester Evening News.