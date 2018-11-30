Шюррле готов отпраздновать гол в ворота "Челси"

Нападающий "Фулхэма" Андре Шюррле заявил, что не буде сдерживать себя, если сможет отличиться в воскресном дерби против своего бывшего клуба "Челси".

В воскресенье 28-летний немец вернется на "Стэмфорд Бридж", где он выступал в период с 2013 по 2015 год и даже становился чемпионом Премьер-Лиги.



Шюррле удалось отличиться в дебютном матче Клаудио Раньери на посту главного тренера "дачников", огорчив "Саутгемптон", и если Андре забьет снова, то будет рад это отпраздновать, несмотря на свои чувства к "Челси".



"Я особо не думал об этом. Я не понимаю, почему болельщики иногда злятся, когда игрок празднует гол. Если я отпраздную гол на "Стэмфорд Бридж", то это никак не будет направлено против фанатов "Челси" или против клуба. Это будет просто ради меня самого и ради фанатов "Фулхэма".



"Если я забью, то мое празднование будет спонтанным, и надеюсь, это никого не оскорбит. Забивать своему бывшему клубу — это всегда особенное ощущение, потому что ты знаешь каждого там", — сообщил Шюррле Sky Sports.