Шюррле готов отпраздновать гол в ворота "Челси"
Нападающий "Фулхэма" Андре Шюррле заявил, что не буде сдерживать себя, если сможет отличиться в воскресном дерби против своего бывшего клуба "Челси".
В воскресенье 28-летний немец вернется на "Стэмфорд Бридж", где он выступал в период с 2013 по 2015 год и даже становился чемпионом Премьер-Лиги.
Шюррле удалось отличиться в дебютном матче Клаудио Раньери на посту главного тренера "дачников", огорчив "Саутгемптон", и если Андре забьет снова, то будет рад это отпраздновать, несмотря на свои чувства к "Челси".
"Я особо не думал об этом. Я не понимаю, почему болельщики иногда злятся, когда игрок празднует гол. Если я отпраздную гол на "Стэмфорд Бридж", то это никак не будет направлено против фанатов "Челси" или против клуба. Это будет просто ради меня самого и ради фанатов "Фулхэма".
"Если я забью, то мое празднование будет спонтанным, и надеюсь, это никого не оскорбит. Забивать своему бывшему клубу — это всегда особенное ощущение, потому что ты знаешь каждого там", — сообщил Шюррле Sky Sports.
30.11.2018 11:00
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Последние комментарии:
Неееееееееетттт только не это
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да поебать как то. пусть празднует.
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Должен был пойти по пути де Брёйне
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щюрлей <3
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Еще и Марин был. Кого только Щелси не хоронила
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