Шюррле готов отпраздновать гол в ворота "Челси"

Андре Шюррле Нападающий "Фулхэма" Андре Шюррле заявил, что не буде сдерживать себя, если сможет отличиться в воскресном дерби против своего бывшего клуба "Челси".

В воскресенье 28-летний немец вернется на "Стэмфорд Бридж", где он выступал в период с 2013 по 2015 год и даже становился чемпионом Премьер-Лиги.

Шюррле удалось отличиться в дебютном матче Клаудио Раньери на посту главного тренера "дачников", огорчив "Саутгемптон", и если Андре забьет снова, то будет рад это отпраздновать, несмотря на свои чувства к "Челси".

"Я особо не думал об этом. Я не понимаю, почему болельщики иногда злятся, когда игрок празднует гол. Если я отпраздную гол на "Стэмфорд Бридж", то это никак не будет направлено против фанатов "Челси" или против клуба. Это будет просто ради меня самого и ради фанатов "Фулхэма".

"Если я забью, то мое празднование будет спонтанным, и надеюсь, это никого не оскорбит. Забивать своему бывшему клубу — это всегда особенное ощущение, потому что ты знаешь каждого там", — сообщил Шюррле Sky Sports.



Метки Фулхэм, Челси, Шюррле

Автор mihajlo   

Дата 30.11.2018 11:00

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  1. chebrec 30.11.2018 11:56 # chebrec
    Неееееееееетттт только не это

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  2. chelsea-ferrari 30.11.2018 11:49 # chelsea-ferrari
    да поебать как то. пусть празднует.

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  3. januzaj00 30.11.2018 11:31 # januzaj00
    Должен был пойти по пути де Брёйне

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  4. meshuggah 30.11.2018 11:31 # meshuggah
    щюрлей <3

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  5. vyrentz 30.11.2018 11:11 # vyrentz
    Еще и Марин был. Кого только Щелси не хоронила

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