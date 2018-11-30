Лукас Моура предвкушает встречу с Эмери

Вингер "Тоттенхэма" Лукас Моура признался, что предвкушает встречу со своим бывшим тренером по ПСЖ Унаи Эмери в воскресном дерби Северного Лондона против "Арсенала".

В период выступлений в Париже Моура выиграл четыре титула Лиги 1, три Кубка Франции и четыре Кубка Лиги, однако затем угодил в опалу к Эмери и в январе был вынужден уйти к "шпорам".



В этом сезоне Моура превратился в очень важного игрока для "Тоттенхэма" и вполне может рассчитывать на игровые минуты в воскресенье. Лукасу уже не терпится доказать Эмери, что он способен выступать за топ-клуб.



"Я верю в свой талант и постараюсь показать ему, что обладаю качествами выступать за топ-клуб — здесь в "шпорах".



"Я забыл последние пять-шесть месяцев в ПСЖ, но я помню о тех успешных четырех годах, на протяжении которых я был очень счастлив там и выиграл много трофеев. Прошлый год преподнес мне урок и помог вырасти. Теперь я стал опытнее и сильнее".



"Объяснял ли Эмери, почему я перестал играть? Нет. Я должен был уважать решения тренера. Знаю, ему было сложно, потому что он мог выбирать только 11 игроков. Я не хочу оглядываться назад. Я устремлен вперед. Я не имею ничего против Унаи, он хороший тренер", — цитирует Моуру Daily Mirror.