Милнер: "Ливерпуль" не заслуживает выйти из группы, если не может побеждать дома"
Полузащитник "Ливерпуля" Джеймс Милнер заявил, что его команда не заслуживает выйти в плей-офф Лиги Чемпионов, если не сможет обыграть "Наполи" на "Энфилде".
Проиграв на выезде "Наполи", "Црвене Звезде" и в минувшую среду ПСЖ, "красные" оказались на пороге выбывания из Лиги Чемпионов.
Чтобы выйти в плей-офф, теперь "Ливерпулю" необходимо побеждать "Наполи" 11 декабря со счетом 1:0 или с перевесом в два гола. Тем не менее, судьба мерсисайдцев по-прежнему в их руках, и это вполне устраивает Милнера.
"Мы знали, что это будет тяжелая группа с самого начала, вся Лига Чемпионов тяжела. Мы бы хотели решить вопрос досрочно, но когда все в твоих руках, и заключительный матч ты играешь дома — мы не можем просить о большем".
"Если бы в начале вы сказали, что нам нужно будет выиграть свой заключительный матч дома, чтобы пройти дальше, думаю, это всех бы устроило".
"Если ты не можешь выиграть своих домашние матчи в Лиге Чемпионов, ты не заслуживаешь пройти дальше. Я не переживаю, потому что мы играем довольно неплохо в этом сезоне".
"Мы не сильно опытны в Лиге Чемпионов. Мы далеко продвинулись в прошлом году, и это определенно помогает нам, однако тогда мы тоже вышли из группы лишь в заключительном туре — и посмотрите, где оказались".
"Я не вижу никакой паники у парней. Нам комфортно от того, что мы можем взять и закончить начатое дома", — цитирует Милнера Sky Sports.
30.11.2018 08:00
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Последние комментарии:
Милнер истинный кэп
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Хороший нап
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незнаю незнаю.Наполи достойно сыграл в Париже
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Джейми реальный кэп. Повязку ему!
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тоже не понял всей этой паники, все в их руках
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Абсолютно рациональное заявление.
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А яиц, значит, нет у Ливерпуля)
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Идеальный расклад получается. Выиграли - значит заслужили, проиграли - наоборот. Всё честно, по мужски. YNWA!
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Слова мужчины. Всем хорошего дня!
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