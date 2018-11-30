Милнер: "Ливерпуль" не заслуживает выйти из группы, если не может побеждать дома"

Джеймс Милнер Полузащитник "Ливерпуля" Джеймс Милнер заявил, что его команда не заслуживает выйти в плей-офф Лиги Чемпионов, если не сможет обыграть "Наполи" на "Энфилде".

Проиграв на выезде "Наполи", "Црвене Звезде" и в минувшую среду ПСЖ, "красные" оказались на пороге выбывания из Лиги Чемпионов.

Чтобы выйти в плей-офф, теперь "Ливерпулю" необходимо побеждать "Наполи" 11 декабря со счетом 1:0 или с перевесом в два гола. Тем не менее, судьба мерсисайдцев по-прежнему в их руках, и это вполне устраивает Милнера.

"Мы знали, что это будет тяжелая группа с самого начала, вся Лига Чемпионов тяжела. Мы бы хотели решить вопрос досрочно, но когда все в твоих руках, и заключительный матч ты играешь дома — мы не можем просить о большем".

"Если бы в начале вы сказали, что нам нужно будет выиграть свой заключительный матч дома, чтобы пройти дальше, думаю, это всех бы устроило".

"Если ты не можешь выиграть своих домашние матчи в Лиге Чемпионов, ты не заслуживаешь пройти дальше. Я не переживаю, потому что мы играем довольно неплохо в этом сезоне".

"Мы не сильно опытны в Лиге Чемпионов. Мы далеко продвинулись в прошлом году, и это определенно помогает нам, однако тогда мы тоже вышли из группы лишь в заключительном туре — и посмотрите, где оказались".

"Я не вижу никакой паники у парней. Нам комфортно от того, что мы можем взять и закончить начатое дома", — цитирует Милнера Sky Sports.



Метки Ливерпуль, Лига Чемпионов, Милнер

Автор mihajlo   

Дата 30.11.2018 08:00

Количество просмотров Просмотров: 868

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  1. central-07 30.11.2018 09:53 # central-07
    Милнер истинный кэп

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  2. selfish 30.11.2018 09:40 # selfish
    Хороший нап

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  3. tot35 30.11.2018 09:22 # tot35
    незнаю незнаю.Наполи достойно сыграл в Париже

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  4. scouser2005 30.11.2018 09:20 # scouser2005
    Джейми реальный кэп. Повязку ему!

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  5. kolyandr 30.11.2018 09:04 # kolyandr
    тоже не понял всей этой паники, все в их руках

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  6. gerrard08 30.11.2018 08:49 # gerrard08
    Абсолютно рациональное заявление.

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  7. nouefa 30.11.2018 08:22 # nouefa
    А яиц, значит, нет у Ливерпуля)

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  8. xomakk 30.11.2018 08:14 # xomakk
    Идеальный расклад получается. Выиграли - значит заслужили, проиграли - наоборот. Всё честно, по мужски. YNWA!

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  9. akadam 30.11.2018 08:08 # akadam
    Слова мужчины. Всем хорошего дня!

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