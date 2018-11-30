Милнер: "Ливерпуль" не заслуживает выйти из группы, если не может побеждать дома"

Полузащитник "Ливерпуля" Джеймс Милнер заявил, что его команда не заслуживает выйти в плей-офф Лиги Чемпионов, если не сможет обыграть "Наполи" на "Энфилде".

Проиграв на выезде "Наполи", "Црвене Звезде" и в минувшую среду ПСЖ, "красные" оказались на пороге выбывания из Лиги Чемпионов.



Чтобы выйти в плей-офф, теперь "Ливерпулю" необходимо побеждать "Наполи" 11 декабря со счетом 1:0 или с перевесом в два гола. Тем не менее, судьба мерсисайдцев по-прежнему в их руках, и это вполне устраивает Милнера.



"Мы знали, что это будет тяжелая группа с самого начала, вся Лига Чемпионов тяжела. Мы бы хотели решить вопрос досрочно, но когда все в твоих руках, и заключительный матч ты играешь дома — мы не можем просить о большем".



"Если бы в начале вы сказали, что нам нужно будет выиграть свой заключительный матч дома, чтобы пройти дальше, думаю, это всех бы устроило".



"Если ты не можешь выиграть своих домашние матчи в Лиге Чемпионов, ты не заслуживаешь пройти дальше. Я не переживаю, потому что мы играем довольно неплохо в этом сезоне".



"Мы не сильно опытны в Лиге Чемпионов. Мы далеко продвинулись в прошлом году, и это определенно помогает нам, однако тогда мы тоже вышли из группы лишь в заключительном туре — и посмотрите, где оказались".



"Я не вижу никакой паники у парней. Нам комфортно от того, что мы можем взять и закончить начатое дома", — цитирует Милнера Sky Sports.