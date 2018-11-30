Алдервейрелд: "Арсенал" против "Тоттенхэма" — возможно, крупнейшее дерби в мире"

Защитник "Тоттенхэма" Тоби Алдервейрелд заявил, что противостояние его клуба с "Арсеналом" является, "возможно, крупнейшим дерби в мире".

К воскресному дерби Северного Лондона на "Эмирейтс" обе команды подходят в прекрасной форме и прекрасном настроении. "Канониры" не знают поражений уже 18 матчей кряду с учетом всех соревнований, а "шпоры" одержали шесть побед подряд, в прошлый уикенд заставив "Челси" впервые проиграть в этом сезоне.



Кроме того, обе команды ведут отчаянную борьбу за попадание в топ-4 Премьер-Лиги и сейчас находятся на расстоянии в три очка друг от друга, что лишь повышает градус противостояния, поэтому Алдервейрелд связывает большие ожидания с предстоящим дерби.



"Каждый, кто интересуется футболом, знает, насколько это большой матч. Это одно из крупнейших — возможно, крупнейшее — дерби в мире, поэтому каждый понимает важность этой игры".



"Думаю, мы можем победить любого в свой день. Против "Челси" и затем против "Интера", двух больших команд, мы показали, что можем играть на очень высоком уровне", — цитирует Алдервейрелда ESPN.