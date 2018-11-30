Санчес получил травму на тренировке "Юнайтед"

Кошмарная для Алексиса Санчеса неделя продолжилась травмой задней поверхности бедра, которую нападающий "Манчестер Юнайтед" получил на тренировке команды.

В матче прошлого уикенда против "Кристал Пэлас" в рамках Премьер-Лиги Санчес лишь появился на замену в середине второго тайма, тогда как на поединок Лиги Чемпионов против "Янг Бойз" посреди недели вообще не попал в заявку.



Объясняя отсутствие 29-летнего чилийца после минимальной победы, главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуриньо подтвердил, что это его тактическое решение и Санчес не травмирован.



Однако уже в четверг Алексис все-таки загремел в лазарет, получив мышечное повреждение на тренировке команды. Теперь самый высокооплачиваемый игрок Премьер-Лиги пропустит выезд к "Саутгемптону" в субботу.



Daily Mirror ожидает, что на восстановление Санчесу потребуется около двух недель. Это будет означать, что Алексис не примет участия и в матче против своего бывшего клуба "Арсенала" 5 декабря.