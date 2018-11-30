"Челси" продлил свою 100-процентную серию в Лиге Европы, сокрушив ПАОК

Оливье Жиру "Челси" продлил свою 100-процентную серию на групповом этапе Лиги Европы, сокрушив игравший почти весь матч вдесятером ПАОК — 4:0.

Относительно поражения 3:1 от "Тоттенхэма" место в стартовом составе "синих" сохранил лишь голкипер Кепа Аррисабалага.

ПАОК оказался в беде уже на седьмой минуте, когда Евгений Хачериди проморгал передачу партнера назад и только фолом последней надежды смог остановить устремившегося коршуном к воротам Оливье Жиру. Украинский защитник увидел перед собой прямую красную карточку.

Получив численное преимущество, хозяева принялись отчаянно давить. Каким-то чудом гостям удалось продержаться аж до 27-й минуты, когда Жиру пробил в касание с правого края штрафной площади после передачи Педро — 1:0.

Спустя 10 минут вполне закономерно случился и второй гол. Сеск Фабрегас забросил мяч верхом в штрафную, а Жиру пробил левой ногой с лету, поразив ближний угол ворот — 2:0.

В дальнейшем ПАОК не подавал признаков жизни. "Челси" совершенно не напрягался, уверенно контролируя мяч. Едва ли гостей можно было назвать манекенами, но боксерской грушей — волне.

На 60-й минуте гости вновь пропустили. Каллум Хадсон-Одои, в первой тайме отметившийся попаданием в перекладину, взял инициативу на себя, вошел в штрафную по левому краю и пробил в ближний угол ворот — 3:0. Первый гол юниора за "Челси"!

На 78-й минуте Хадсон-Одои отметился уже в роли ассистента, выполнив подачу с правого фланга на вышедшего на замену Альваро Морату, который неотразимо пробил головой — 4:0.

Для ПАОКа игра оказалась окончена после первого пропущенного гола. Открыв счет, в дальнейшем "Челси" не испытал никаких проблем, отпраздновав свою пятую победу из пяти возможных на групповом этапе.

"Челси" (Англия) — ПАОК (Греция) — 4:0 (2:0)

Голы: Жиру 27, 37, Хадсон-Одои 60, Мората 78.

"Челси": Аррисабалага, Дзаппакоста (Ампаду 63), Кэхилл, Кристенсен, Палмери, Фабрегас, Баркли, Лофтус-Чик, Хадсон-Одои, Жиру (Мората 75), Педро (Виллиан 66).

Удаление: Хачериди 7.



Метки Лига Европы, обзор матча, ПАОК, Челси

Автор mihajlo   

Дата 30.11.2018 00:50

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Последние комментарии:




  1. hollywood-hoe 30.11.2018 01:01 # hollywood-hoe
    Резерв расхуярил бичей, в воскресенье основа в ничью сгоняет

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  2. staryi-eblan 30.11.2018 01:00 # staryi-eblan
    Фабрегас весь матч закидывал вперед, неплохо получалось порой. Жоржиньо мог бы у него поучиться. Варда и Жаба были самыми активными, остальные их партнеры - овощи. Хачериди снова подтвердил свою репутацию хулигана и нерасторопного башмака

    Баркли даже с Паоком был никакущим. Виллиану пора в Бразилию
    рs тяжело будет Фулхэму в воскресенье

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  3. ccchelsea 30.11.2018 00:57 # ccchelsea
    Не хочу нарваться на абсолютно ебонутых глориков щельсей, но мне уже не в первый раз кажется, что без жопастого команда намного интересней и разнообразней в атаке играет.

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  4. ccchelsea 30.11.2018 00:53 # ccchelsea
    Ну всё, теперь точно песда Фулхэму.

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  5. dwayne 30.11.2018 00:53 # dwayne
    Салат молодец!

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  6. chebrec 30.11.2018 00:52 # chebrec
    Изи вин

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