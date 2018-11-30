"Челси" продлил свою 100-процентную серию в Лиге Европы, сокрушив ПАОК

"Челси" продлил свою 100-процентную серию на групповом этапе Лиги Европы, сокрушив игравший почти весь матч вдесятером ПАОК — 4:0.

Относительно поражения 3:1 от "Тоттенхэма" место в стартовом составе "синих" сохранил лишь голкипер Кепа Аррисабалага.



ПАОК оказался в беде уже на седьмой минуте, когда Евгений Хачериди проморгал передачу партнера назад и только фолом последней надежды смог остановить устремившегося коршуном к воротам Оливье Жиру. Украинский защитник увидел перед собой прямую красную карточку.



Получив численное преимущество, хозяева принялись отчаянно давить. Каким-то чудом гостям удалось продержаться аж до 27-й минуты, когда Жиру пробил в касание с правого края штрафной площади после передачи Педро — 1:0.



Спустя 10 минут вполне закономерно случился и второй гол. Сеск Фабрегас забросил мяч верхом в штрафную, а Жиру пробил левой ногой с лету, поразив ближний угол ворот — 2:0.



В дальнейшем ПАОК не подавал признаков жизни. "Челси" совершенно не напрягался, уверенно контролируя мяч. Едва ли гостей можно было назвать манекенами, но боксерской грушей — волне.



На 60-й минуте гости вновь пропустили. Каллум Хадсон-Одои, в первой тайме отметившийся попаданием в перекладину, взял инициативу на себя, вошел в штрафную по левому краю и пробил в ближний угол ворот — 3:0. Первый гол юниора за "Челси"!



На 78-й минуте Хадсон-Одои отметился уже в роли ассистента, выполнив подачу с правого фланга на вышедшего на замену Альваро Морату, который неотразимо пробил головой — 4:0.



Для ПАОКа игра оказалась окончена после первого пропущенного гола. Открыв счет, в дальнейшем "Челси" не испытал никаких проблем, отпраздновав свою пятую победу из пяти возможных на групповом этапе.



"Челси" (Англия) — ПАОК (Греция) — 4:0 (2:0)



Голы: Жиру 27, 37, Хадсон-Одои 60, Мората 78.



"Челси": Аррисабалага, Дзаппакоста (Ампаду 63), Кэхилл, Кристенсен, Палмери, Фабрегас, Баркли, Лофтус-Чик, Хадсон-Одои, Жиру (Мората 75), Педро (Виллиан 66).



Удаление: Хачериди 7.