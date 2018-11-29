"Арсенал" комфортно разгромил "Ворсклу" в Киеве
Комфортно разгромив "Ворсклу" со счетом 0:3, "Арсенал" оформил первое место в Группе E Лиги Европы и заодно продлил свою беспроигрышную серию до 18 матчей.
Держа в уме воскресное дерби с "Тоттенхэмом" в Премьер-Лиге, главный тренер "канониров" Унаи Эмери произвел сразу 10 перестановок в стартовом составе своей команды относительно победы над "Борнмутом" — уцелел лишь защитник Роб Холдинг.
"Арсеналу" удалось открыть счет уже на 10-й минуте, когда Эдди Нкетиа дерзко продрался в штрафную, выманив на себя защитников и голкипера, а находившийся поблизости Эмиль Смит-Роу подкараулил отскок мяча и поразил уже пустые ворота — 0:1.
Гости продолжали владеть инициативой, и на 27-й минуте Аарон Рэмси реализовал пенальти, который сам же и заработал — 0:2.
Под занавес тайма счет стал разгромным. Мохамед Эльнени совершил перехват на своей половине поля и тут же отправил в прорыв Джо Уиллока, который добрался до линии штрафной и нанес прицельный удар в дальний угол ворот — 0:3.
Во втором тайме "Арсенал" сохранил полный контроль над мячом и территорией, хотя атаковал уже не так резво. Однажды Смит-Роу еще раз поразил ворота "Ворсклы", однако из-за офсайда гол не был засчитан. Также парой неплохих сейвов отметился голкипер хозяев, поэтому счет уже не изменился.
Экспериментальный состав "Арсенала" из резервистов и зеленой молодежи блестяще справился со своей задачей, сделав результат благодаря которому "канониры" оформили победу в своей группе Лиги Европы.
"Ворскла" (Украина) — "Арсенал" (Англия) — 0:3 (0:3)
Голы: Смит-Роу 10, Рэмси 27 (пен), Уиллок 41.
"Арсенал": Чех, Лихтштайнер, Мэйтланд-Найлс, Холдинг (Медли 60), Дженкинсон, Рэмси (Сака 68), Гендузи (Гилмор 76), Эльнени, Нкетиа, Смит-Роу, Уиллок.
29.11.2018 22:50
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Последние комментарии:
Фабрегас и Жиру - Арсенальская комбинация в составе Челси)
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Жируууууууууу гооооооооллллллллл!!!
Как в 15 году бомбил сеск и Коста!!!
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Блять, будь у Челси нормальный нападающий, то уже вели бы 6:0. Столько топовых прострелов и навесов от Эмерсона и Дзаппы, я просто хуею.
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Чего там у каклов? В сракатан уже получили?
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наш старый знакомый кариес уже двушку за семь минут запустил)))))
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Хохол, лол. Ебать даун))
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Почему пенсов освистывают, леол.
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Последняя победа говнониров в этом году
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Роу такими темпами скоро в основке будет катать
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