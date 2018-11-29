"Арсенал" комфортно разгромил "Ворсклу" в Киеве

Арсенал Комфортно разгромив "Ворсклу" со счетом 0:3, "Арсенал" оформил первое место в Группе E Лиги Европы и заодно продлил свою беспроигрышную серию до 18 матчей.

Держа в уме воскресное дерби с "Тоттенхэмом" в Премьер-Лиге, главный тренер "канониров" Унаи Эмери произвел сразу 10 перестановок в стартовом составе своей команды относительно победы над "Борнмутом" — уцелел лишь защитник Роб Холдинг.

"Арсеналу" удалось открыть счет уже на 10-й минуте, когда Эдди Нкетиа дерзко продрался в штрафную, выманив на себя защитников и голкипера, а находившийся поблизости Эмиль Смит-Роу подкараулил отскок мяча и поразил уже пустые ворота — 0:1.

Гости продолжали владеть инициативой, и на 27-й минуте Аарон Рэмси реализовал пенальти, который сам же и заработал — 0:2.

Под занавес тайма счет стал разгромным. Мохамед Эльнени совершил перехват на своей половине поля и тут же отправил в прорыв Джо Уиллока, который добрался до линии штрафной и нанес прицельный удар в дальний угол ворот — 0:3.

Во втором тайме "Арсенал" сохранил полный контроль над мячом и территорией, хотя атаковал уже не так резво. Однажды Смит-Роу еще раз поразил ворота "Ворсклы", однако из-за офсайда гол не был засчитан. Также парой неплохих сейвов отметился голкипер хозяев, поэтому счет уже не изменился.

Экспериментальный состав "Арсенала" из резервистов и зеленой молодежи блестяще справился со своей задачей, сделав результат благодаря которому "канониры" оформили победу в своей группе Лиги Европы.

"Ворскла" (Украина) — "Арсенал" (Англия) — 0:3 (0:3)

Голы: Смит-Роу 10, Рэмси 27 (пен), Уиллок 41.

"Арсенал": Чех, Лихтштайнер, Мэйтланд-Найлс, Холдинг (Медли 60), Дженкинсон, Рэмси (Сака 68), Гендузи (Гилмор 76), Эльнени, Нкетиа, Смит-Роу, Уиллок.



Метки Арсенал, Ворскла, Лига Европы, обзор матча

Автор mihajlo   

Дата 29.11.2018 22:50

Количество просмотров Просмотров: 646

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Последние комментарии:




  1. krutoykanonir 29.11.2018 23:41 # krutoykanonir
    Фабрегас и Жиру - Арсенальская комбинация в составе Челси)

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  2. chebrec 29.11.2018 23:40 # chebrec
    Жируууууууууу гооооооооллллллллл!!!
    Как в 15 году бомбил сеск и Коста!!!

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  3. ccchelsea 29.11.2018 23:40 # ccchelsea
    Блять, будь у Челси нормальный нападающий, то уже вели бы 6:0. Столько топовых прострелов и навесов от Эмерсона и Дзаппы, я просто хуею.

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  4. mata-hazard 29.11.2018 23:33 # mata-hazard
    Чего там у каклов? В сракатан уже получили?

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  5. manutd-20champ 29.11.2018 23:08 # manutd-20champ
    наш старый знакомый кариес уже двушку за семь минут запустил)))))

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  6. slash-lfc 29.11.2018 23:08 # slash-lfc
    Хохол, лол. Ебать даун))

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  7. slash-lfc 29.11.2018 23:04 # slash-lfc
    Почему пенсов освистывают, леол.

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  8. chronicle 29.11.2018 22:52 # chronicle
    Последняя победа говнониров в этом году

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  9. reams 29.11.2018 22:52 # reams
    Роу такими темпами скоро в основке будет катать

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