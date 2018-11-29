"Арсенал" комфортно разгромил "Ворсклу" в Киеве

Комфортно разгромив "Ворсклу" со счетом 0:3, "Арсенал" оформил первое место в Группе E Лиги Европы и заодно продлил свою беспроигрышную серию до 18 матчей.

Держа в уме воскресное дерби с "Тоттенхэмом" в Премьер-Лиге, главный тренер "канониров" Унаи Эмери произвел сразу 10 перестановок в стартовом составе своей команды относительно победы над "Борнмутом" — уцелел лишь защитник Роб Холдинг.



"Арсеналу" удалось открыть счет уже на 10-й минуте, когда Эдди Нкетиа дерзко продрался в штрафную, выманив на себя защитников и голкипера, а находившийся поблизости Эмиль Смит-Роу подкараулил отскок мяча и поразил уже пустые ворота — 0:1.



Гости продолжали владеть инициативой, и на 27-й минуте Аарон Рэмси реализовал пенальти, который сам же и заработал — 0:2.



Под занавес тайма счет стал разгромным. Мохамед Эльнени совершил перехват на своей половине поля и тут же отправил в прорыв Джо Уиллока, который добрался до линии штрафной и нанес прицельный удар в дальний угол ворот — 0:3.



Во втором тайме "Арсенал" сохранил полный контроль над мячом и территорией, хотя атаковал уже не так резво. Однажды Смит-Роу еще раз поразил ворота "Ворсклы", однако из-за офсайда гол не был засчитан. Также парой неплохих сейвов отметился голкипер хозяев, поэтому счет уже не изменился.



Экспериментальный состав "Арсенала" из резервистов и зеленой молодежи блестяще справился со своей задачей, сделав результат благодаря которому "канониры" оформили победу в своей группе Лиги Европы.



"Ворскла" (Украина) — "Арсенал" (Англия) — 0:3 (0:3)



Голы: Смит-Роу 10, Рэмси 27 (пен), Уиллок 41.



"Арсенал": Чех, Лихтштайнер, Мэйтланд-Найлс, Холдинг (Медли 60), Дженкинсон, Рэмси (Сака 68), Гендузи (Гилмор 76), Эльнени, Нкетиа, Смит-Роу, Уиллок.