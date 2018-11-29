Уинкс: "Идеальный момент, чтобы сыграть с "Арсеналом"

Полузащитник "Тоттенхэма" Харри Уинкс убежден, что его команда встречается с соседями из "Арсенала" в "идеальный" момент времени.

К воскресному дерби Северного Лондона на "Эмирейтс" "шпоры" подходят, одержав шесть побед подряд с учетом всех соревнований. Команда Маурисио Почеттино полна уверенности в себе и вдобавок будет иметь преимущество в свежести относительно "канониров", которые свой матч на европейской арене проводят на сутки позже, вдобавок играя на выезде.



Учитывая все это, Уинкс считает, что у "Тоттенхэма" есть отличная возможность прервать затяжную беспроигрышную серию соседей и дополнительно увеличить от них свой отрыв.



"Это будет очередной сложный матч, поэтому нам нужно правильно на него настроиться и подготовиться физически — нас ждет та еще битва".



Это матч, который болельщики хотят выиграть. Мы хотим того же. Сыграть три матча подряд за неделю будет тяжело, но наша уверенность в себе высока".



"Конечно, их можно обыграть. С учетом нашей формы прямо сейчас это, наверное, идеальный момент, чтобы отправиться к ним в гости. Это будет хороший матч", — цитирует Уинкса Sky Sports.