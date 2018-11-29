Уинкс: "Идеальный момент, чтобы сыграть с "Арсеналом"

Харри Уинкс Полузащитник "Тоттенхэма" Харри Уинкс убежден, что его команда встречается с соседями из "Арсенала" в "идеальный" момент времени.

К воскресному дерби Северного Лондона на "Эмирейтс" "шпоры" подходят, одержав шесть побед подряд с учетом всех соревнований. Команда Маурисио Почеттино полна уверенности в себе и вдобавок будет иметь преимущество в свежести относительно "канониров", которые свой матч на европейской арене проводят на сутки позже, вдобавок играя на выезде.

Учитывая все это, Уинкс считает, что у "Тоттенхэма" есть отличная возможность прервать затяжную беспроигрышную серию соседей и дополнительно увеличить от них свой отрыв.

"Это будет очередной сложный матч, поэтому нам нужно правильно на него настроиться и подготовиться физически — нас ждет та еще битва".

Это матч, который болельщики хотят выиграть. Мы хотим того же. Сыграть три матча подряд за неделю будет тяжело, но наша уверенность в себе высока".

"Конечно, их можно обыграть. С учетом нашей формы прямо сейчас это, наверное, идеальный момент, чтобы отправиться к ним в гости. Это будет хороший матч", — цитирует Уинкса Sky Sports.



Метки Арсенал, Премьер-Лига, Тоттенхэм, Уинкс

Автор mihajlo   

Дата 29.11.2018 22:00

Количество просмотров Просмотров: 521

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  1. ray-black 29.11.2018 23:01 # ray-black
    чую ничейку сгоняем.

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  2. reams 29.11.2018 22:50 # reams
    идеальный момент, что б отхватить пзды от Арсенала, да

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  3. manutd-20champ 29.11.2018 22:22 # manutd-20champ
    получите по полной от анониров

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  4. tot35 29.11.2018 22:18 # tot35
    Хутебе

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  5. h22o 29.11.2018 22:12 # h22o
    петушиное дерби ;)

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  6. chebrec 29.11.2018 22:08 # chebrec
    Дерби

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