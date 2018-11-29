Ван Дейк: "Ливерпуль" не стал паршивой командой в Европе"

Защитник Виргил Ван Дейк заявил, что "Ливерпуль" не стал плохой командой, проиграв все свои выездные матчи на групповом этапе Лиги Чемпионов.

Уступив в гостях у "Наполи", "Црвены Звезды" и ПСЖ, "красные" оказались на пороге выбывания из Лиги Чемпионов. Теперь команде Юргена Клоппа для выхода в плей-офф необходимо дома побеждать неаполитанцев строго со счетом 1:0 или с перевесом в два гола.



В этих трех выездных матчах "Ливерпуль" показал очень слабую игру, а в Неаполе и Париже за 180 минут нанес единственный удар в створ, которым стал вчерашний пенальти Джеймса Милнера. Однако Ван Дейк убежден, что эти результаты ничего не говорят о классе его команды.



"Нам не нужно забывать, что мы играли против "Наполи", одной из лучших команд в Европе. Мы играли против ПСЖ, одного из фаворитов на победу в Лиге Чемпионов. Что касается матча в Белграде, то мы просто были недостаточно хороши. Мы не должны думать, что превратились в паршивую команду. Такие вещи случаются".



"Расстраивает лишь то, что мы пропускали голы, после которых нам было сложно отыгрываться. Не знаю, есть ли этому какое-либо объяснение, потому что прямо сейчас я затрудняюсь его найти — в противном случае мы бы уже воспользовались этим. Но теперь нам нужно смотреть вперед, а единственный способ пройти дальше — победить "Наполи" любой ценой", — цитирует Ван Дейка The Guardian.



Также самый дорогой защитник мира согласился со мнением своего главного тренера Юргена Клоппа, который обвинил ПСЖ в неспортивной игре.



"Естественно, у них игроки мирового уровня, но я не думаю, что те вещи, которые они временами делали, должны быть в футболе. Иногда после удара они слишком легко падали, и это огорчает".



"В таких ситуациях важно сохранять холодную голову, но каждый раз, когда мы фолили, они обступали рефери, требуя желтую карточку. Нам тоже следовало бы так поступать временами".



"Думаю, во втором тайме мы играли лучше. Это не тот матч, который мне нравится, но мы все равно их уважаем как игроков, потому что они игроки мирового уровня. Тем не менее, делать такие вещи не обязательно. С другой стороны, они забили два гола, а мы проиграли, вот и все", — добавил Ван Дейк.