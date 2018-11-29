Саксесс заключил новый пятилетний контракт с "Уотфордом"

Айзек Саксесс Нападающий "Уотфорда" Айзек Саксесс заключил со своим клубом новый контракт, рассчитанный до 2023 года.

Лишь накануне "шершни" объявили о подписании нового долгосрочного соглашения с главным тренером Хави Грасией. Спустя сутки его примеру последовал один из важнейших игроков команды.

Саксесс принадлежит "Уотфорду" с 2016 года, вторую половину прошлого сезона отыграв в аренде за "Малагу". Командировка в Ла Лигу пошла Айзеку на пользу, и в этой кампании он значительно прибавил.

В этом сезоне 22-летний нигериец сыграл уже 15 матчей за "шершней" и забил три гола, сегодня получив заслуженную награду.

"Это всего лишь награда за ту упорную работу и прилежность, что Айзек неустанно демонстрирует в этом сезоне. Мы ожидаем, что он значительно прибавит в предстоящие годы", — сообщил президент "Уотфорда" Скотт Даксбери.



Метки контракты, Саксесс, Уотфорд

Автор mihajlo   

Дата 29.11.2018 20:00

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Последние комментарии:




  1. recyjoed 29.11.2018 21:23 # recyjoed
    Упал пару раз от дуновения ветра и новый контракт получил! Прям как Кейн

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  2. ditotonatale 29.11.2018 20:32 # ditotonatale
    Это успех

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  3. liverfun 29.11.2018 20:19 # liverfun
    22 года, нда

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  4. chebrec 29.11.2018 20:14 # chebrec
    Молодец

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