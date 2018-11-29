Саксесс заключил новый пятилетний контракт с "Уотфордом"

Нападающий "Уотфорда" Айзек Саксесс заключил со своим клубом новый контракт, рассчитанный до 2023 года.

Лишь накануне "шершни" объявили о подписании нового долгосрочного соглашения с главным тренером Хави Грасией. Спустя сутки его примеру последовал один из важнейших игроков команды.



Саксесс принадлежит "Уотфорду" с 2016 года, вторую половину прошлого сезона отыграв в аренде за "Малагу". Командировка в Ла Лигу пошла Айзеку на пользу, и в этой кампании он значительно прибавил.



В этом сезоне 22-летний нигериец сыграл уже 15 матчей за "шершней" и забил три гола, сегодня получив заслуженную награду.



"Это всего лишь награда за ту упорную работу и прилежность, что Айзек неустанно демонстрирует в этом сезоне. Мы ожидаем, что он значительно прибавит в предстоящие годы", — сообщил президент "Уотфорда" Скотт Даксбери.