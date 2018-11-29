"Юнайтед" задумался об улучшении атмосферы на "Олд Траффорд"

"Манчестер Юнайтед" проводит консультации с объединением своих болельщиков по поводу улучшения атмосферы на "Олд Траффорд".

За время работы в "Юнайтед" главный тренер Жозе Моуриньо неоднократно жаловался на недостаточно мощную поддержку команды в домашних матчах.



Особенно четко уныние на "Олд Траффорд" ощущается в этом сезоне, когда подопечные Моуриньо не только показывают слабую игру, но и добиваются слабых результатов.



Как сообщает Sky Sports, атмосфера на стадионе вызывает беспокойство не только у Моуриньо, но и у боссов клуба. В данный момент "Юнайтед" обсуждает со своими фанатами целый ряд инициатив по улучшению ситуации.



Одна из главных идей заключается в том, чтобы уже со следующего сезона вдвое увеличить так называемую "поющую секцию" — с 600 до 1,200 мест — и заодно передислоцировать ее из северо-восточного угла стадиона в самое сердце трибуны "Стретфорд Энд".