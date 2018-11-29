"Юнайтед" задумался об улучшении атмосферы на "Олд Траффорд"

Олд Траффорд "Манчестер Юнайтед" проводит консультации с объединением своих болельщиков по поводу улучшения атмосферы на "Олд Траффорд".

За время работы в "Юнайтед" главный тренер Жозе Моуриньо неоднократно жаловался на недостаточно мощную поддержку команды в домашних матчах.

Особенно четко уныние на "Олд Траффорд" ощущается в этом сезоне, когда подопечные Моуриньо не только показывают слабую игру, но и добиваются слабых результатов.

Как сообщает Sky Sports, атмосфера на стадионе вызывает беспокойство не только у Моуриньо, но и у боссов клуба. В данный момент "Юнайтед" обсуждает со своими фанатами целый ряд инициатив по улучшению ситуации.

Одна из главных идей заключается в том, чтобы уже со следующего сезона вдвое увеличить так называемую "поющую секцию" — с 600 до 1,200 мест — и заодно передислоцировать ее из северо-восточного угла стадиона в самое сердце трибуны "Стретфорд Энд".



Метки Манчестер Юнайтед, Олд Траффорд, стадионы

Автор mihajlo   

Дата 29.11.2018 19:00

Количество просмотров Просмотров: 620

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Последние комментарии:




  1. manutd-20champ 29.11.2018 20:05 # manutd-20champ
    когда футбика нет, то и петь неохота.
    этим беспокойным шо, непонятно?
    беспокоятся они мля...

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  2. kukuruzzo 29.11.2018 19:39 # kukuruzzo
    Мане со страпона пусть позовут. Как раз спец по унитазам

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  3. fc-oil 29.11.2018 19:24 # fc-oil
    Что там думать? Решение: Погнать португальского физрука на мороз.

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  4. serserser606 29.11.2018 19:05 # serserser606
    давно пора

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  5. van-der-slav 29.11.2018 19:04 # van-der-slav
    Тренера увольте и будет вам атмосфера

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