"Юнайтед" задумался об улучшении атмосферы на "Олд Траффорд"
"Манчестер Юнайтед" проводит консультации с объединением своих болельщиков по поводу улучшения атмосферы на "Олд Траффорд".
За время работы в "Юнайтед" главный тренер Жозе Моуриньо неоднократно жаловался на недостаточно мощную поддержку команды в домашних матчах.
Особенно четко уныние на "Олд Траффорд" ощущается в этом сезоне, когда подопечные Моуриньо не только показывают слабую игру, но и добиваются слабых результатов.
Как сообщает Sky Sports, атмосфера на стадионе вызывает беспокойство не только у Моуриньо, но и у боссов клуба. В данный момент "Юнайтед" обсуждает со своими фанатами целый ряд инициатив по улучшению ситуации.
Одна из главных идей заключается в том, чтобы уже со следующего сезона вдвое увеличить так называемую "поющую секцию" — с 600 до 1,200 мест — и заодно передислоцировать ее из северо-восточного угла стадиона в самое сердце трибуны "Стретфорд Энд".
29.11.2018 19:00
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когда футбика нет, то и петь неохота.
этим беспокойным шо, непонятно?
беспокоятся они мля...
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Мане со страпона пусть позовут. Как раз спец по унитазам
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Что там думать? Решение: Погнать португальского физрука на мороз.
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давно пора
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Тренера увольте и будет вам атмосфера
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