Тухель ответил Клоппу по поводу "неспортивной" игры ПСЖ

Главный тренер ПСЖ Томас Тухель ответил на претензии своего коллеги из "Ливерпуля" Юргена Клоппа по поводу "неспортивной" тактики парижан.

После поражения 2:1 в Париже Клопп назвал "неспортивным" поведение игроков соперника, которые всячески затягивали время и подозрительно легко оказывались на газоне во втором тайме.



В проигранном матче рефери показал шесть желтых карточек игрокам "Ливерпуля", и Клопп даже заявил, что его подопечные смотрелись "как мясники". Однако Тухель отвергает все обвинения в трюкачестве и актерской игре в адрес Неймара и компании.



"Я не думаю, что это было так важно. Было добавлено пять минут, и на нас много нарушали правила — тебя никто не заставляет совершать фолы".



"Я даже не хочу разговаривать об этом, потому что для меня это не важно. Когда я проигрываю большие матчи, то тоже бываю зол и говор о различных вещах, лишь был отвлечь внимание от результата".



"Я тоже так поступаю, но в этой ситуации я умываю руки. Вы спросили Юргена, он выразил свое мнение, и точка. Я предпочитаю говорить об игре", — цитирует Тухеля Sky Sports.