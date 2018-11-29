Тухель ответил Клоппу по поводу "неспортивной" игры ПСЖ

ПСЖ — Ливерпуль Главный тренер ПСЖ Томас Тухель ответил на претензии своего коллеги из "Ливерпуля" Юргена Клоппа по поводу "неспортивной" тактики парижан.

После поражения 2:1 в Париже Клопп назвал "неспортивным" поведение игроков соперника, которые всячески затягивали время и подозрительно легко оказывались на газоне во втором тайме.

В проигранном матче рефери показал шесть желтых карточек игрокам "Ливерпуля", и Клопп даже заявил, что его подопечные смотрелись "как мясники". Однако Тухель отвергает все обвинения в трюкачестве и актерской игре в адрес Неймара и компании.

"Я не думаю, что это было так важно. Было добавлено пять минут, и на нас много нарушали правила — тебя никто не заставляет совершать фолы".

"Я даже не хочу разговаривать об этом, потому что для меня это не важно. Когда я проигрываю большие матчи, то тоже бываю зол и говор о различных вещах, лишь был отвлечь внимание от результата".

"Я тоже так поступаю, но в этой ситуации я умываю руки. Вы спросили Юргена, он выразил свое мнение, и точка. Я предпочитаю говорить об игре", — цитирует Тухеля Sky Sports.



Метки Клопп, Ливерпуль, Лига Чемпионов, ПСЖ, Тухель

Автор mihajlo   

Дата 29.11.2018 18:00

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Последние комментарии:




  1. vyrentz 29.11.2018 18:32 # vyrentz
    Ну он же не имеет права критиковать петушару, наверное, даже отдельным пунктом в контракте прописано. А есть тренеры, которые не уважают симуляции, больше бы таких.

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  2. gerrard08 29.11.2018 18:28 # gerrard08
    Тухель отдельным постом горит, мдааа

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  3. narcot 29.11.2018 18:08 # narcot
    подорвался, как кожан

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  4. chebrec 29.11.2018 18:06 # chebrec
    Тухель затрален

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