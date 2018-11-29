Каррагер: "ПСЖ должно быть стыдно за такую игру"

Экс-защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер считает, что ПСЖ "должно быть стыдно" за свою актерскую игру в матче Лиги Чемпионов против "красных".

После поражения 2:1 на "Парк де Пренс" главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп и отдельные его футболисты пожаловались на то, что парижане злоупотребляли актерской игрой во втором тайме и слишком легко оказывались на газоне, а рефери этому всячески потакал, фиксируя даже малейшие фолы.



Чувство разочарования испытывает и Каррагер. Джейми даже сделал пророчество о том, что стоивший ПСЖ 200 миллионов фунтов Неймар войдет в историю не как блестящий игрок, а как симулянт.



"Я очень разочарован. Неймар занимался этим еще в первом тайме. Мы говорим о лучших игроках в мире, но наблюдать за такими вещами в их исполнении стыдно".



"Если он продолжит делать это всю свою карьеру, то этим и запомнится, а не тем, насколько классный он игрок. Это оставляет дурной привкус во рту, и у меня нет симпатий к игрокам ПСЖ. Разочарование Клоппа можно понять".



"Даже Тиагу Силва, их капитан и центральный защитник, в концовке матча катался в углу поля, держась за лицо. У ПСЖ отличная команда с отличными игроками, но им нужно пересмотреть свою тактику — пусть лучше они выражают себя через футбол".



"Им должно быть стыдно. Я не понимаю, как они вернутся домой и будут разговаривать со своими женами и семьями. Такого рода катание по полу можно увидеть только в детском саду", — сообщил Каррагер Viasport.