Каррагер: "ПСЖ должно быть стыдно за такую игру"

Неймар Экс-защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер считает, что ПСЖ "должно быть стыдно" за свою актерскую игру в матче Лиги Чемпионов против "красных".

После поражения 2:1 на "Парк де Пренс" главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп и отдельные его футболисты пожаловались на то, что парижане злоупотребляли актерской игрой во втором тайме и слишком легко оказывались на газоне, а рефери этому всячески потакал, фиксируя даже малейшие фолы.

Чувство разочарования испытывает и Каррагер. Джейми даже сделал пророчество о том, что стоивший ПСЖ 200 миллионов фунтов Неймар войдет в историю не как блестящий игрок, а как симулянт.

"Я очень разочарован. Неймар занимался этим еще в первом тайме. Мы говорим о лучших игроках в мире, но наблюдать за такими вещами в их исполнении стыдно".

"Если он продолжит делать это всю свою карьеру, то этим и запомнится, а не тем, насколько классный он игрок. Это оставляет дурной привкус во рту, и у меня нет симпатий к игрокам ПСЖ. Разочарование Клоппа можно понять".

"Даже Тиагу Силва, их капитан и центральный защитник, в концовке матча катался в углу поля, держась за лицо. У ПСЖ отличная команда с отличными игроками, но им нужно пересмотреть свою тактику — пусть лучше они выражают себя через футбол".

"Им должно быть стыдно. Я не понимаю, как они вернутся домой и будут разговаривать со своими женами и семьями. Такого рода катание по полу можно увидеть только в детском саду", — сообщил Каррагер Viasport.



Метки Каррагер, Ливерпуль, Лига Чемпионов, ПСЖ

Автор mihajlo   

Дата 29.11.2018 17:30

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Последние комментарии:




  1. kojan 29.11.2018 18:22 # kojan
    "адекватные" "великого" клуба или просто по домашнему, как вас называют на ФАПЛе обрыганы, объясните этому красному харчку кому вчера дали печенье в клеточку, а то он не знает откуда у него "дурной привкус во рту,..."

    "адекватные" "великого" клуба или просто по домашнему, как вас называют на ФАПЛе, обрыганы, напомните этому красному верблюду, что в сравнение с кудесником-симулянтом всех времён и народов писуарЕСОМ весь ПСЖ так школьники недоучки...

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  2. krymskiy-tatarin 29.11.2018 18:11 # krymskiy-tatarin
    Это оставляет дурной привкус во рту © какой-то Каррагер
    Вот что бывает когда колбаснегу положат xyйца под язык

    Источник: http://fapl.ru/posts/66995/?c=1

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  3. chebrec 29.11.2018 18:08 # chebrec
    Особенно когда Моне нырял и на Неймаре пенку не поставили

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  4. shpackson 29.11.2018 17:59 # shpackson
    Поставьте этому горе-пенальтисту в свои ворота нарезку игры Мане, а потом спросите его еще раз кому там должно быть стыдно. А вообще, стыдно быть Каррагером...

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  5. mrojo5 29.11.2018 17:56 # mrojo5
    Фаны Ливера не умеют проигрывать, сразу ноют. Как будто ихние игроки никогда не симулируют. ПСЖ по делу выиграли

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  6. ganinilyha 29.11.2018 17:31 # ganinilyha
    Они последние 10 минут разве что симулировали. И то мясники все свои жк более чем заслуженно получили.

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