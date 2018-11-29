Каррагер: "ПСЖ должно быть стыдно за такую игру"
Экс-защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер считает, что ПСЖ "должно быть стыдно" за свою актерскую игру в матче Лиги Чемпионов против "красных".
После поражения 2:1 на "Парк де Пренс" главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп и отдельные его футболисты пожаловались на то, что парижане злоупотребляли актерской игрой во втором тайме и слишком легко оказывались на газоне, а рефери этому всячески потакал, фиксируя даже малейшие фолы.
Чувство разочарования испытывает и Каррагер. Джейми даже сделал пророчество о том, что стоивший ПСЖ 200 миллионов фунтов Неймар войдет в историю не как блестящий игрок, а как симулянт.
"Я очень разочарован. Неймар занимался этим еще в первом тайме. Мы говорим о лучших игроках в мире, но наблюдать за такими вещами в их исполнении стыдно".
"Если он продолжит делать это всю свою карьеру, то этим и запомнится, а не тем, насколько классный он игрок. Это оставляет дурной привкус во рту, и у меня нет симпатий к игрокам ПСЖ. Разочарование Клоппа можно понять".
"Даже Тиагу Силва, их капитан и центральный защитник, в концовке матча катался в углу поля, держась за лицо. У ПСЖ отличная команда с отличными игроками, но им нужно пересмотреть свою тактику — пусть лучше они выражают себя через футбол".
"Им должно быть стыдно. Я не понимаю, как они вернутся домой и будут разговаривать со своими женами и семьями. Такого рода катание по полу можно увидеть только в детском саду", — сообщил Каррагер Viasport.
29.11.2018 17:30
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Последние комментарии:
"адекватные" "великого" клуба или просто по домашнему, как вас называют на ФАПЛе обрыганы, объясните этому красному харчку кому вчера дали печенье в клеточку, а то он не знает откуда у него "дурной привкус во рту,..."
"адекватные" "великого" клуба или просто по домашнему, как вас называют на ФАПЛе, обрыганы, напомните этому красному верблюду, что в сравнение с кудесником-симулянтом всех времён и народов писуарЕСОМ весь ПСЖ так школьники недоучки...
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Это оставляет дурной привкус во рту © какой-то Каррагер
Вот что бывает когда колбаснегу положат xyйца под язык
Источник: http://fapl.ru/posts/66995/?c=1
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Особенно когда Моне нырял и на Неймаре пенку не поставили
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Поставьте этому горе-пенальтисту в свои ворота нарезку игры Мане, а потом спросите его еще раз кому там должно быть стыдно. А вообще, стыдно быть Каррагером...
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Фаны Ливера не умеют проигрывать, сразу ноют. Как будто ихние игроки никогда не симулируют. ПСЖ по делу выиграли
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Они последние 10 минут разве что симулировали. И то мясники все свои жк более чем заслуженно получили.
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