"Юнайтед" продлил контракт с Де Хеа на 12 месяцев

Как и ожидалось, "Манчестер Юнайтед" воспользовался своей опцией по продлению контракта с голкипером Давидом Де Хеа на 12 месяцев — до лета 2020.

Лишь сегодня утром авторитетные английские издания в один голос сообщили, что в данный момент клуб с "Олд Траффорд" не видит для себя возможности склонить Де Хеа к новому контракту, а потому готов активировать пункт об автоматическом продлении действующего трудового договора Давида.



И вот сейчас BBC стало известно, что "красные дьяволы" действительно воспользовались своим правом и на 12 месяцев подлили контракт, который изначально был рассчитан до конца этого сезона.



Это продление подтверждает, что "Юнайтед" действительно далек от согласования нового контракта и не надеется достичь компромисса в ближайшие недели. "Дьяволы" не решили существующую проблему, но выиграли время и избавили себя от спекуляций на период зимнего трансферного окна.



BBC добавляет, что Де Хеа открыт к идее остаться на "Олд Траффорд", но помнит о колоссальной зарплата своего одноклубника Алексиса Санчеса и хочет, чтобы клуб подтвердил свои спортивные амбиции.