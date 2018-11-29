"Юнайтед" продлил контракт с Де Хеа на 12 месяцев

Давид Де Хеа Как и ожидалось, "Манчестер Юнайтед" воспользовался своей опцией по продлению контракта с голкипером Давидом Де Хеа на 12 месяцев — до лета 2020.

Лишь сегодня утром авторитетные английские издания в один голос сообщили, что в данный момент клуб с "Олд Траффорд" не видит для себя возможности склонить Де Хеа к новому контракту, а потому готов активировать пункт об автоматическом продлении действующего трудового договора Давида.

И вот сейчас BBC стало известно, что "красные дьяволы" действительно воспользовались своим правом и на 12 месяцев подлили контракт, который изначально был рассчитан до конца этого сезона.

Это продление подтверждает, что "Юнайтед" действительно далек от согласования нового контракта и не надеется достичь компромисса в ближайшие недели. "Дьяволы" не решили существующую проблему, но выиграли время и избавили себя от спекуляций на период зимнего трансферного окна.

BBC добавляет, что Де Хеа открыт к идее остаться на "Олд Траффорд", но помнит о колоссальной зарплата своего одноклубника Алексиса Санчеса и хочет, чтобы клуб подтвердил свои спортивные амбиции.



Метки Де Хеа, контракты, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 29.11.2018 17:00

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  1. suddenly 29.11.2018 17:50 # suddenly
    >>но помнит о колоссальной зарплата своего одноклубника Алексиса Санчеса

    Снова этот чурбан чудит. Ну сколько можно?

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  2. brown-ale 29.11.2018 17:13 # brown-ale
    Неоднозначная новость для МЮ. Видимо, и правда далек от нового контракта.

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  3. manutd-20champ 29.11.2018 17:12 # manutd-20champ
    гнать санчеса вместе с мавриньей ссаными тряпками

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