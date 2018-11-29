Садио Мане рассказал о своем прозвище

Садио Мане Нападающий "Ливерпуля" Садио Мане признался, что в юности у него было прозвище "Роналдиньо".

С момента своего перехода из "Саутгемптона в 2016 году Мане забил 40 голов за мерсисайдский клуб и вырос в звезду мирового уровня, что нашло отражение на его зарплате после недавнего подписания нового контракта.

26-летний сенегалец является одним из любимчиков у болельщиков "Ливерпуля", однако с подобного рода обожанием Садио сталкивается не в первый раз в своей жизни.

"Я был хорошо известен в своей родной деревне, потому что каждый говорил, что я очень хорошо играю и похож на Роналдиньо. Они даже называли меня "Роналдиньо" в моей деревне!"

"Услышав мое имя, люди из соседних деревней и городов приезжали, чтобы посмотреть на меня, и для них становилось сюрпризом, каким образом про меня говорят".

"Приезжали даже люди из Дакара, столицы! Наконец, я и сам оказался в столице, и я слышал, как люди говорят про меня. Они специально ходили посмотреть на меня и познакомиться со мной. Конечно, я был знаменитостью!"

"Если честно, они никогда не думали, что я стану футболистом. Я понимаю их, ведь ранее в моей деревне были и другие отличные игроки, но никто из них не стал профессионалом".

"Те парни, которые были очень хороши в футболе, потеряли все, потому что они поставили все на футбол, но из этого ничего не вышло, и они лишились возможности стать кем-либо другим. Учитывая это, моя семья не хотела, чтобы я повторил их судьбу".

"Они хотели, чтобы я выбрал другую профессию. Поэтому они считали меня безумцем, когда я говорил, что хочу стать футболистом".

"Они приводили мне примеры игроков, которые были лучше меня и которые стали никем, потому что их интересовал только футбол. Но я очень рад, что у меня все получилось, и я смог стать футболистом. Моя семья может видеть, что я принял правильное решение, погнавшись за мечтой", — сообщил Мане Soccer Bible.



Метки Ливерпуль, Мане

Автор mihajlo   

Дата 29.11.2018 16:00

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Последние комментарии:




  1. fc-oil 29.11.2018 16:34 # fc-oil
    В своем селе Лев Толстой, а на деле обыкновенный ныряльщик.

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  2. el-ray 29.11.2018 16:27 # el-ray
    в мечети его звали шустрый туалетный ершик.

    la verdad

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  3. ganinilyha 29.11.2018 16:12 # ganinilyha
    Я бы дал ему прозвище "заваливаюсь до подката"

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  4. chebrec 29.11.2018 16:01 # chebrec
    На Канте похож

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