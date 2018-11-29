Роналду повлиял на переход Далота в "Юнайтед"

Защитник "Манчестер Юнайтед" Диогу Далот рассказал, что Криштиану Роналду сыграл свою роль в его переходе на "Олд Траффорд" минувшим летом.

Выступая за "Юнайтед" в период с 2003 по 2009 год, Роналду выиграл три титула Премьер-Лиги, Кубок Англии и Лигу Чемпионов. Португалец навсегда вписал в свое имя в историю клуба и стал примером для подражания — в том числе для своего соотечественника Далота, который перебрался на "Олд Траффорд" прошлым летом из "Порту" и пока делает свои первые шаги в английском футболе.



"Мне не нужно описывать вам Криштиану, вы и сами его знаете. Сколько я себя помню, он всегда вдохновлял меня играть в футбол. И если вы спросите, повлиял ли на мой переход тот факт, что он играл здесь, мой ответ будет утвердительным. Да, конечно".



"То, как он играл здесь, как развивался, было невероятно. Я тоже хочу сделать этот шаг, вырасти и провести здесь много, много лет".



"Он является источником вдохновения для каждого игрока, включая молодежь. Пока в мире есть такой игрок, мы просто должны наслаждаться этим как можно дольше".



"Когда он выступал здесь, это были очень успешные годы для "Юнайтед". Надеюсь, однажды болельщики "Юнайтед" скажут, что они были рады обладать Далотом в клубе", — сообщил Далот MUTV.