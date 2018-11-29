Анонс матчей 5-го тура группового этапа Лиги Европы
В четверг вечером "Арсенал" и "Челси" проведут свои матчи в рамках 5-го тура группового этапа Лиги Европы, сразившись с "Ворсклой" и ПАОКом, соответственно.
ВОРСКЛА — АРСЕНАЛ 20:55 Онлайн-трансляция
Всего лишь за 48 часов до стартового свистка УЕФА объявил, что из-за военного положения на Украине этот матч будет сыгран не на домашней арене "Ворсклы" в Полтаве, а на Олимпийском стадионе в Киеве.
Таким образом, это лишь упростило дорогу "канониров" — они прямиком прибыли из Лондона в Киев. А вот "Ворскла" оказалась лишена домашней поддержки, хотя ее болельщики, естественно, будут преобладать на стадионе.
Что касается турнирных перспектив, то "Арсенал" уже обеспечил себе путевку в плей-офф, но все еще должен подтвердить первое место. "Ворскла" же имеет довольно призрачные шансы на выход из группы, отставая на четыре очка от второго "Спортинга".
— Первую и единственную встречу с "Арсеналом" в своей истории "Ворскла" проиграла 4:2.
— "Арсенал" еще никогда не побеждал на Украине — одна ничья и четыре поражения.
— "Ворскла" еще никогда не побеждала дома в еврокубках, если не считать квалификацию (одна ничья и пять поражений).
— "Арсенал" может в третьем выездном матче подряд в рамках еврокубков не пропустить — впервые с сезона 2005/06, когда "канониры" добрались до финала Лиги Чемпионов.
— В этом розыгрыше Лиги Европы "Арсенал" сохранил свои ворота на замке три раза — никакая другая команда не делала это больше. Кроме того, "канониры" пропустили лишь два гола — только "Славия" и "Челси" меньше (1).
"Арсенал" взял на этот выезд целый ряд молодых игроков. Александр Лакасетт восстанавливается дома после повреждения паха. Начо Монреаль, Константинос Мавропанос и Данни Уэлбек тоже травмированы. Лоран Косьелни в понедельник сыграл тайм за резерв. Штефан Лихтштайнер под вопросом, хотя заднюю поверхность бедра залечил и улетел с командой.
ЧЕЛСИ — ПАОК 23:00 Онлайн-трансляция
"Челси" может спокойно доигрывать групповой раунд, одержав четыре победы из четырех и досрочно гарантировав себе первое место в квартете.
С другой стороны, в минувший уикенд "синие" потерпели свое первое поражение в сезоне, проиграв "Тоттенхэму" со счетом 3:1, и теперь главный тренер Маурицио Сарри требует от подопечных реакции.
А вот ПАОК все еще сохраняет шансы на второе место в Группе L, поэтому постарается сделать все возможное, чтобы вернуться со "Стэмфорд Бридж" с очками.
— Первый матч этих команд завершился минимальной победой "Челси", а до этого они никогда не встречались друг с другом.
— ПАОК станет всего лишь третьим гостем на "Стэмфорд Бридж" из Греции. В сентябре 1970 здесь проиграл "Арис (5:1), а в марте 2008 — "Олимпиакос" (3:0).
— "Челси" может стать всего лишь второй английской командой, выигравшей все пять первых матчей на групповом этапе Лиги Европы, со времен "Тоттенхэма" в сезоне 2013/14.
— "Челси" еще никогда не проигрывал дома в рамках Кубка УЕФА / Лиги Европы (8 побед, 2 ничьи).
— Виллиан забивал или ассистировал в каждом из трех своих выходов в старте в этом розыгрыше Лиги Европы (1 гол, 2 передачи).
В лазарете "Челси" находятся Эден Азар и Виктор Мосес. В следующем месяце "синим" предстоит сыграть 10 матчей, поэтому ожидается, что Сарри кардинально обновит состав относительно уикенда.
29.11.2018 14:00
Просмотров: 660
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Топовый вердикт я конечно придумал про КОРОЛЕЙ и лузерку ))
КОРОЛИ на Троне !
лузерпуль на Страпоне !
(ответить)
Ну такое себе, матч легчайший будет, надеюсь ток, что будет третий резерв на обкатку, второй то уже в АПЛ играл против красных
(ответить)
Познавательная страничка.
Вот вы всё время спрашиваете: а почему у хохлов бува "И" пишется "i"?
Так это потому что они настолько тупые, что когда их "принудительно заставляли учить русский язык"(как говорил один здешний какл), то они всегда путали букву "И" и английскую "N".
(ответить)
Круто чё.
(ответить)
Камон Челси!!!
(ответить)
Лемюрс на страпотроне!!!
(ответить)
Портовая помойка на дрочене
(ответить)
Ливерхуй на трапоне!
(ответить)
Ливерпуп на троне!
(ответить)
Такое дерьмо даже смотреть не хочется
(ответить)
Надеюсь, Эмери оставит армянина в Киеве.
(ответить)
удачи греческим и украинским братишкам в матчах с аутсайдерами
(ответить)
удачи пенсам и гунерам
(ответить)
забавно, если Эмери и на следующий год отправит расиста Сарри в этот турнир для неудачников.
сначала глуповатый Клопп уризил Челси, теперь у нового Венгера все шансы.
(ответить)
Уверенные победы хозяев.
(ответить)
уверенные победы гостей
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий