Анонс матчей 5-го тура группового этапа Лиги Европы

Генрих Мхитарян и Пьер-Эмерик Обамеянг В четверг вечером "Арсенал" и "Челси" проведут свои матчи в рамках 5-го тура группового этапа Лиги Европы, сразившись с "Ворсклой" и ПАОКом, соответственно.

ВОРСКЛА — АРСЕНАЛ 20:55 Онлайн-трансляция

Всего лишь за 48 часов до стартового свистка УЕФА объявил, что из-за военного положения на Украине этот матч будет сыгран не на домашней арене "Ворсклы" в Полтаве, а на Олимпийском стадионе в Киеве.

Таким образом, это лишь упростило дорогу "канониров" — они прямиком прибыли из Лондона в Киев. А вот "Ворскла" оказалась лишена домашней поддержки, хотя ее болельщики, естественно, будут преобладать на стадионе.

Что касается турнирных перспектив, то "Арсенал" уже обеспечил себе путевку в плей-офф, но все еще должен подтвердить первое место. "Ворскла" же имеет довольно призрачные шансы на выход из группы, отставая на четыре очка от второго "Спортинга".

— Первую и единственную встречу с "Арсеналом" в своей истории "Ворскла" проиграла 4:2.

— "Арсенал" еще никогда не побеждал на Украине — одна ничья и четыре поражения.

— "Ворскла" еще никогда не побеждала дома в еврокубках, если не считать квалификацию (одна ничья и пять поражений).

— "Арсенал" может в третьем выездном матче подряд в рамках еврокубков не пропустить — впервые с сезона 2005/06, когда "канониры" добрались до финала Лиги Чемпионов.

— В этом розыгрыше Лиги Европы "Арсенал" сохранил свои ворота на замке три раза — никакая другая команда не делала это больше. Кроме того, "канониры" пропустили лишь два гола — только "Славия" и "Челси" меньше (1).

"Арсенал" взял на этот выезд целый ряд молодых игроков. Александр Лакасетт восстанавливается дома после повреждения паха. Начо Монреаль, Константинос Мавропанос и Данни Уэлбек тоже травмированы. Лоран Косьелни в понедельник сыграл тайм за резерв. Штефан Лихтштайнер под вопросом, хотя заднюю поверхность бедра залечил и улетел с командой.

ЧЕЛСИ — ПАОК 23:00 Онлайн-трансляция

"Челси" может спокойно доигрывать групповой раунд, одержав четыре победы из четырех и досрочно гарантировав себе первое место в квартете.

С другой стороны, в минувший уикенд "синие" потерпели свое первое поражение в сезоне, проиграв "Тоттенхэму" со счетом 3:1, и теперь главный тренер Маурицио Сарри требует от подопечных реакции.

А вот ПАОК все еще сохраняет шансы на второе место в Группе L, поэтому постарается сделать все возможное, чтобы вернуться со "Стэмфорд Бридж" с очками.

— Первый матч этих команд завершился минимальной победой "Челси", а до этого они никогда не встречались друг с другом.

— ПАОК станет всего лишь третьим гостем на "Стэмфорд Бридж" из Греции. В сентябре 1970 здесь проиграл "Арис (5:1), а в марте 2008 — "Олимпиакос" (3:0).

— "Челси" может стать всего лишь второй английской командой, выигравшей все пять первых матчей на групповом этапе Лиги Европы, со времен "Тоттенхэма" в сезоне 2013/14.

— "Челси" еще никогда не проигрывал дома в рамках Кубка УЕФА / Лиги Европы (8 побед, 2 ничьи).

— Виллиан забивал или ассистировал в каждом из трех своих выходов в старте в этом розыгрыше Лиги Европы (1 гол, 2 передачи).

В лазарете "Челси" находятся Эден Азар и Виктор Мосес. В следующем месяце "синим" предстоит сыграть 10 матчей, поэтому ожидается, что Сарри кардинально обновит состав относительно уикенда.



Метки Арсенал, Ворскла, Лига Европы, ПАОК, Челси

Автор mihajlo   

Дата 29.11.2018 14:00

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Последние комментарии:




  1. mancityman 29.11.2018 15:03 # mancityman
    Топовый вердикт я конечно придумал про КОРОЛЕЙ и лузерку ))

    КОРОЛИ на Троне !
    лузерпуль на Страпоне !

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  2. reams 29.11.2018 14:53 # reams
    Ну такое себе, матч легчайший будет, надеюсь ток, что будет третий резерв на обкатку, второй то уже в АПЛ играл против красных

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  3. mata-hazard 29.11.2018 14:49 # mata-hazard
    Познавательная страничка.
    Вот вы всё время спрашиваете: а почему у хохлов бува "И" пишется "i"?
    Так это потому что они настолько тупые, что когда их "принудительно заставляли учить русский язык"(как говорил один здешний какл), то они всегда путали букву "И" и английскую "N".

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  4. sausage 29.11.2018 14:47 # sausage
    Круто чё.

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  5. chebrec 29.11.2018 14:45 # chebrec
    Камон Челси!!!

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  6. fowler9 29.11.2018 14:34 # fowler9
    Лемюрс на страпотроне!!!

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  7. el-ray 29.11.2018 14:33 # el-ray
    Портовая помойка на дрочене

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  8. fowler9 29.11.2018 14:33 # fowler9
    Ливерхуй на трапоне!

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  9. skychnie-oboi 29.11.2018 14:27 # skychnie-oboi
    Ливерпуп на троне!

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  10. selfish 29.11.2018 14:27 # selfish
    Такое дерьмо даже смотреть не хочется

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  11. brown-ale 29.11.2018 14:19 # brown-ale
    Надеюсь, Эмери оставит армянина в Киеве.

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  12. kipeloff89 29.11.2018 14:19 # kipeloff89
    удачи греческим и украинским братишкам в матчах с аутсайдерами

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  13. lfcynwa 29.11.2018 14:17 # lfcynwa
    удачи пенсам и гунерам

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  14. alexomck 29.11.2018 14:14 # alexomck
    забавно, если Эмери и на следующий год отправит расиста Сарри в этот турнир для неудачников.
    сначала глуповатый Клопп уризил Челси, теперь у нового Венгера все шансы.

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  15. ccchelsea 29.11.2018 14:09 # ccchelsea
    Уверенные победы хозяев.

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  16. al-faarabi 29.11.2018 14:07 # al-faarabi
    уверенные победы гостей

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