Анонс матчей 5-го тура группового этапа Лиги Европы

В четверг вечером "Арсенал" и "Челси" проведут свои матчи в рамках 5-го тура группового этапа Лиги Европы, сразившись с "Ворсклой" и ПАОКом, соответственно.

ВОРСКЛА — АРСЕНАЛ 20:55 Онлайн-трансляция



Всего лишь за 48 часов до стартового свистка УЕФА объявил, что из-за военного положения на Украине этот матч будет сыгран не на домашней арене "Ворсклы" в Полтаве, а на Олимпийском стадионе в Киеве.



Таким образом, это лишь упростило дорогу "канониров" — они прямиком прибыли из Лондона в Киев. А вот "Ворскла" оказалась лишена домашней поддержки, хотя ее болельщики, естественно, будут преобладать на стадионе.



Что касается турнирных перспектив, то "Арсенал" уже обеспечил себе путевку в плей-офф, но все еще должен подтвердить первое место. "Ворскла" же имеет довольно призрачные шансы на выход из группы, отставая на четыре очка от второго "Спортинга".



— Первую и единственную встречу с "Арсеналом" в своей истории "Ворскла" проиграла 4:2.



— "Арсенал" еще никогда не побеждал на Украине — одна ничья и четыре поражения.



— "Ворскла" еще никогда не побеждала дома в еврокубках, если не считать квалификацию (одна ничья и пять поражений).



— "Арсенал" может в третьем выездном матче подряд в рамках еврокубков не пропустить — впервые с сезона 2005/06, когда "канониры" добрались до финала Лиги Чемпионов.



— В этом розыгрыше Лиги Европы "Арсенал" сохранил свои ворота на замке три раза — никакая другая команда не делала это больше. Кроме того, "канониры" пропустили лишь два гола — только "Славия" и "Челси" меньше (1).



"Арсенал" взял на этот выезд целый ряд молодых игроков. Александр Лакасетт восстанавливается дома после повреждения паха. Начо Монреаль, Константинос Мавропанос и Данни Уэлбек тоже травмированы. Лоран Косьелни в понедельник сыграл тайм за резерв. Штефан Лихтштайнер под вопросом, хотя заднюю поверхность бедра залечил и улетел с командой.



ЧЕЛСИ — ПАОК 23:00 Онлайн-трансляция



"Челси" может спокойно доигрывать групповой раунд, одержав четыре победы из четырех и досрочно гарантировав себе первое место в квартете.



С другой стороны, в минувший уикенд "синие" потерпели свое первое поражение в сезоне, проиграв "Тоттенхэму" со счетом 3:1, и теперь главный тренер Маурицио Сарри требует от подопечных реакции.



А вот ПАОК все еще сохраняет шансы на второе место в Группе L, поэтому постарается сделать все возможное, чтобы вернуться со "Стэмфорд Бридж" с очками.



— Первый матч этих команд завершился минимальной победой "Челси", а до этого они никогда не встречались друг с другом.



— ПАОК станет всего лишь третьим гостем на "Стэмфорд Бридж" из Греции. В сентябре 1970 здесь проиграл "Арис (5:1), а в марте 2008 — "Олимпиакос" (3:0).



— "Челси" может стать всего лишь второй английской командой, выигравшей все пять первых матчей на групповом этапе Лиги Европы, со времен "Тоттенхэма" в сезоне 2013/14.



— "Челси" еще никогда не проигрывал дома в рамках Кубка УЕФА / Лиги Европы (8 побед, 2 ничьи).



— Виллиан забивал или ассистировал в каждом из трех своих выходов в старте в этом розыгрыше Лиги Европы (1 гол, 2 передачи).



В лазарете "Челси" находятся Эден Азар и Виктор Мосес. В следующем месяце "синим" предстоит сыграть 10 матчей, поэтому ожидается, что Сарри кардинально обновит состав относительно уикенда.